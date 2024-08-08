Olimpiyatların yeni yıldızları burada yetişecek

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Karatay Belediyesi tarafından, belediye tarihinin en yüksek bütçeli yatırımı olarak hayata geçen “Karatay Spor Merkezi”nin yapımı sürüyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak tesisleşmeye, spora, sporcuya ve gençliğe yatırımda hiçbir zaman geri durmadıklarının altını çizdi. Başkan Kılca, “Sporcularımız şu anda yaz olimpiyatlarında ülkemizi temsil ediyorlar. Tabii ki bu alanlardaki başarılarda en önemli paylardan birisi de tesisleşmedir. Bizler de Karatay Belediyesi olarak şehrimiz adına bu anlayışla hareket ederek güzel bir adım atmış oluyoruz” dedi

Karatay Spor Merkezi’nin kaba inşaatı tamamlandı

Yaklaşık 26 bin metrekarelik inşaat alanına sahip Karatay Spor Merkezi’nde; 1000 metrekarelik yarı olimpik yüzme havuzu, profesyonel müsabakalara uygun suni çim saha, tribüne sahip 1161 metrekarelik kapalı spor salonu, okçuluk salonu, salon sporlarına uygun tesisler, idari ofisler, sporcu ve antrenör odaları, toplantı salonu, masa tenisi ve daha birçok farklı spor alanı bulunacak.

Başkan Hasan Kılca, merkezin inşaatında incelemelerde bulundu

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, inşaat çalışmalarında gelinen noktayı yerinde görmek için merkezde incelemelerde bulundu. Başkan Hasan Kılca, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Olimpiyatların yeni yıldızları Karatay Spor Merkezi’nde yetişecek

Karatay’ın dört bir tarafını yeni nesil spor merkezleriyle donatmaya devam ettiklerinin altını çizen Hasan Kılca, Karatay Spor Merkezi’nin belediyenin en yüksek bütçeli yatırımı olduğunu hatırlattı ve şunları ifade etti; “Sağlıklı bir nesil için sportif etkinliklerimizin yanı sıra tesislerimize de her gün bir yenisini ekliyoruz. Bu kapsamda da belediye tarihimizin en büyük projesi olan Karatay Spor Merkezi’mizin inşaatında incelemelerde bulunduk. Merkezimizin kaba inşaatı tamamlandı ve tesisimiz her geçen gün daha da yükseliyor. Gençlerimiz çok heyecanlı ama en az onlar kadar bizler de heyecanlıyız. Ekibimiz, gençlerimizi bu önemli tesisle buluşturabilmek adına aralıksız bir şekilde çalışıyor. Belediye olarak en çok önemsediğimiz yatırımlarımız çocuklarımız ve gençlerimize yönelik olanlarıdır. Ülkemiz şu anda yaz olimpiyatlarında ülkemizi temsil ediyorlar. Tabii ki bu alanlardaki başarılarda en önemli paylardan birisi de tesisleşmedir. Bizler de Karatay Belediyesi olarak şehrimiz adına bu anlayışla hareket ederek şehrimiz ve ülkemiz adına özel ve bir o kadar da güzel bir adım atmış oluyoruz. Karatay Spor Merkezimiz yaklaşık 26 bin metrekare içerisinde kapalı yüzme havuzları, tribünlü basketbol ve voleybol sahası, bireysel spor alanları olan büyük bir yerleşke olacak. Tamamlandığında Konyamız bir spor merkezinden de öte çok kapsamlı bir komplekse sahip olacak. İlçemize ve ülkemize uzun yıllar hizmet edecek olan ve belediye tarihimizin en büyük bütçeli yatırımımızın Karatay’ımıza, Konya’mıza ve gençlerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.