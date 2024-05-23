OLIVTECH ve Kahve Fuarı eş zamanlı açıldı: İzmir’de çifte fuar coşkusu

İZMİR / EKONOMİ

2. Kahve, Kahve Ekipmanları ve Sarf Malzemeleri Fuarının açılış töreninde başta üreticiler olmak üzere sektör temsilcilerine ve bu tür organizasyonlara destek vermeye devam edeceklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Üretim kapasitemizin nitelikli olarak artırılması için çalışıyoruz. Ama üretmek yetmez. Ürettiğimizi markalaştırmak ve o oluşturduğumuz markaları sadece Türkiye’ye değil dünyaya sunma konusunda hepimizin hem bilinçli olması hem de elinden geleni yapması gerekiyor. Bu görev aynı zamanda yerel yönetimlerin. Biz de hem Tarım İşleri Daire Başkanlığı’mız hem İZTARIM firmamız, hem de yakın zaman önce kurduğumuz Kırsal Bölgeye Planlama Daire Başkanlığı’mızın çabalarıyla tarımsal üretimimize, markalarımıza gereken desteği vereceğiz” diye konuştu.

Fuarın zeytinyağı ihracatına çok büyük katkıları olduğuna dikkat çeken Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Başkanı Mustafa Tan, sektör temsilcilerinden gelecek yıl düzenlenecek olan fuara daha fazla katılım sağlamalarını istedi.

2028 hedefi 2 milyar dolar

Zeytin ve zeytinyağı sektörünün yaklaşık bir milyar dolar olan ihracatının 2028 yılında 2 milyar dolar ihracat hacmine ulaşmasını hedeflediklerini belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Hedefe ulaşmamızda OLIVTECH fuarında büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Ancak bununla birlikte üretici ve ihracatçının sektöre teşviklerin artırılmasının özellikle ambalajlı ve markalı ihracata yönelik destek mekanizmalarının hayata geçirilmesinin bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde itici bir güç olacağı kanaatindeyim” dedi.

Sektörün ileriye gidebilmesi için zeytinyağı ihracatına getirilen kısıtlamanın kaldırılması gerektiğini söyleyen İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Güngör Şarman da, “Ağaç varlığımız arttı. Miktar ve kalite olarak daha fazla üretebilir, dünya pazarlarından daha fazla pay alabiliriz. İhracat yasağı nedeniyle zeytinyağı ihracatımızda yaşanan düşüş hepimizin malumu. Son dönemde bir miktar düşüş yaşansa da dünya fiyatlarının yükseldiği bir süreçte ihracatın tamamen serbest olması üreticimizin de sanayicimizin de kazanması gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.