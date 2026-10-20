OMAC’a E-İhracatta Başarı Ödülü

ERHAN BEDİR / BURSA

Otomotiv aksesuarları sektöründe faaliyet gösteren OMAC, e-ihracatı uluslararası büyüme stratejisinin temel unsurlarından biri olarak konumlandırırken farklı pazarlardaki yapılanmasını da geliştiriyor. Şirket, IGEXX İstanbul Global E-Export Summit 2026 kapsamında “E-İhracatta Başarı Ödülü”ne layık görüldü. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) iş birliğiyle düzenlenen zirvede ödülü, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın elinden OMAC Kurumsal İletişim Müdürü Gülce Güngör aldı. Şirketin küresel büyüme ve iş geliştirme vizyonu doğrultusunda yurt dışında yürüttüğü çalışmalar nedeniyle törene katılamayan OMAC Global CEO’su Aldemir Apari’yi temsilen sahneye çıkan Güngör, bu başarının ekip çalışmasının ve e-ihracat alanında istikrarlı biçimde atılan adımların bir sonucu olduğunu vurguladı.

“Hedef uluslararası pazarlarda sürdürülebilir büyüme”

Güngör, e-ihracat ekosisteminde hayata geçirdikleri vizyon odaklı çalışmaların böylesine anlamlı bir ödülle karşılık bulmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, ödülü tüm ekip adına almanın kendisi için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Uluslararası pazarlarda sürdürülebilir büyüme hedefiyle çalıştıklarını dile getiren Güngör, bu başarının arkasında başta CEO Aldemir Apari olmak üzere farklı ülkelerde aynı hedefe katkı sunan ekip arkadaşlarının ve iş ortaklarının emeği bulunduğunu söyledi. Ödülü yalnızca bugüne kadar atılan adımların bir karşılığı değil, yeni pazarlara ulaşma ve birlikte değer üretme yolculuğu için de önemli bir motivasyon olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

“E-ihracatta insan kaynağına yatırım”

OMAC’ın e-ihracat yaklaşımı yalnızca yeni satış kanallarına erişmekle sınırlı kalmıyor. Şirket, çalışanlarının bu alandaki bilgi birikimini ve uzmanlığını da geliştirmeye odaklanıyor. Şirket, önümüzdeki dönemde yeni pazarlara erişim, dijital satış kanallarını geliştirme ve uluslararası marka bilinirliğini artırma hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor. OMAC, Türkiye’nin e-ihracat ekosistemiyle birlikte gelişen, küresel pazarlarda uzun vadeli değer üretmeye odaklanan bir büyüme yaklaşımı benimsiyor.