Oman Air Yönetim Kurulu Üyesi Aycı: “Bursa, Marmara’nın akıllı bağlantı üssü olabilir”

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa, ulaşım ve lojistik alanında yeni bir dönemin eşiğinde. “Bursa’nın Yeni Vizyonu: Bursa Havaalanı/Havayolları” toplantısında konuşan Oman Air Yönetim Kurulu Üyesi İlker Aycı, Bursa’nın üretim kapasitesiyle olduğu kadar bağlantı kalitesiyle de geleceğini inşa etmesi gerektiğini vurguladı. Aycı, “Bursa, tekstilden otomotive, makine sanayinden tarıma kadar benzersiz bir üretim şehri. Ancak üretim kadar önemli olan, bu gücün dünyaya en hızlı, en konforlu ve en rekabetçi biçimde ulaştırılmasıdır. Bir şehri geleceğe taşıyan, bağlantı kalitesidir. Bursa, Marmara’nın akıllı bağlantı üssü olabilir. Bursa’nın gücü sanayiden gelir ama Bursa’nın geleceği bağlantı gücünden geçer. Bugün tartışmamız gereken en doğru konu, Bursa’nın hava bağlantısını nasıl kuracağımızdır. Bursa, İstanbul’un yanında sadece destekleyici değil, kendi kimliğiyle bir lojistik üs olmalıdır. Tıpkı Hong Kong’un yanındaki Şenzen’in teknoloji üssü haline gelmesi gibi, Bursa da bu vizyona sahip” dedi. Bursa’nın hızlı tren, otoyol ve liman bağlantılarıyla önemli bir avantaja sahip olduğuna dikkat çeken Aycı, bu altyapının entegre bir ulaştırma ağına dönüşmesinin zorunluluk olduğunu belirtti.

“Türkiye’nin ikinci motoru Bursa olmalı”

Küresel rekabetin artık çevreci kriterlerle belirlendiğini vurgulayan Aycı, Bursa’nın yeşil lojistik koridoru olabileceğini ifade etti. Aycı, “Dünya artık çevreciliği maliyet değil, rekabetin bir parçası olarak görüyor. Avrupa pazarında var olmak istiyorsak, yeşil taşımacılığa bugünden başlamalıyız. Bursa, yüzde yüz olmasa bile yüzde otuz oranında yeşil lojistik dönüşümüne adım atabilir” değerlendirmesini yaptı. Bursa Havalimanı’nın yalnızca yolcu taşımacılığıyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Aycı, “Bu havalimanında uçak bakım hangarları, mühendislik merkezleri, pilot ve teknisyen okulları kurulmalı. Bursa’nın otomotiv ve metal işleme kültürü, havacılık sanayine entegre edilebilir. Böylece Bursa, hem üretim hem teknoloji hem de insan kaynağıyla havacılığın yeni merkezlerinden biri olur. Türkiye’nin ikinci motoru Bursa olmalı. Gelişmiş altyapısı, insan kaynağı ve girişim kültürüyle Bursa bu rolü üstlenmeye hazır. Artık yapı gözüktü; şimdi çatısını birlikte kuralım” dedi.

“Bursa, küresel markaları çekebilecek potansiyele sahip”

Dünyadaki büyük e-ticaret ve lojistik şirketlerinin yeni merkezler arayışında olduğunu hatırlatan Aycı, Bursa’nın bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini söyledi. İlker Aycı, “Bugün Amazon, Alibaba, DHL gibi devler yeni dağıtım merkezleri kuruyor. Bursa, karayolu, liman ve hava bağlantılarıyla bu şirketler için mükemmel bir konumda. Akıllı planlama ve modüler yatırımlarla bu potansiyel gerçeğe dönüşebilir” diye konuştu.