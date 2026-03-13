Ömer Aras: “Ekonomik dönüşüm için güçlü girişimcilik ekosistemi şart”

İZMİR / EKONOMİ

Kamu, siyaset, akademi ve iş dünyasının önde gelen isimlerini İzmir iş dünyasıyla bir araya getiren EGİAD Ege Toplantıları’nın 83’üncü konuğu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras oldu.

Bankacılık ve finans sektöründeki uzun yıllara dayanan deneyimiyle Türkiye iş dünyasının saygın isimlerinden biri olan Ömer Aras, konuşmasında liderlikten kurumsal yönetime, kriz yönetiminden bireysel gelişime kadar pek çok başlıkta değerlendirmelerde bulundu. Aras, liderlikte merak duygusunun ve öğrenmeye açıklığın belirleyici olduğunu vurgulayarak, yöneticilerin sürekli gelişime açık olması gerektiğini ifade etti.

Sürdürülebilir başarının temelinde güçlü kurum kültürünün yer aldığını belirten Aras, güven, şeffaflık ve sağlıklı iletişimin iyi yönetimin temel unsurları olduğunu söyledi. Güçlü kurum kültürünün aynı zamanda risk yönetimi açısından da en önemli koruyucu mekanizmalardan biri olduğuna dikkat çekti.

Konuşmasında Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda katma değer odaklı üretim, inovasyon ve güçlü kurumsal yapıların kritik rol oynadığını belirten Aras, orta gelir tuzağından çıkış için yeni bir kalkınma yaklaşımına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Aras, teknoloji odaklı girişimlerin Türkiye’nin ekonomik dönüşümünde önemli rol oynadığını belirterek, “Güçlü bir girişimcilik ekosistemi oluşturmak ekonomik dönüşümün en önemli araçlarından biri. Girişimcilerin gelişebileceği güven ortamını oluşturmak, finansmana erişimi kolaylaştırmak ve inovasyonu destekleyen mekanizmaları güçlendirmek büyük önem taşıyor” dedi.

Türkiye’nin farklı bölgelerinin sahip olduğu ekonomik potansiyellerin daha etkin değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Aras, bölgesel kalkınma perspektifinin güçlendirilmesinin ülke ekonomisinin rekabet gücünü artıracağını vurguladı.

QNB Türkiye’de Ömer Aras dönemi sona eriyor

Uzun yıllardır QNB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Aras, 2026 yılı Mart ayında gerçekleştirilecek olağan genel kurulda yönetim kurulu üyeliğine yeniden aday olmayacağını da açıkladı.

Özhelvacı: “EGİAD bir liderlik okulu”

EGİAD’ın 35 yıllık kurumsal birikimiyle yalnızca bir iş dünyası örgütü değil, aynı zamanda bir liderlik ve vizyon platformu olduğunu vurgulayan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, 1990 yılında 47 genç iş insanının ortak idealiyle kurulan EGİAD’ın bugün 900’ü aşkın üyesi, üyelerinin temsil ettiği yaklaşık 3.500 şirket ve 150 bine yaklaşan istihdam gücüyle bölgesel kalkınmaya katkı sunan güçlü bir ekonomik aktör haline geldiğini belirtti. Özhelvacı, “EGİAD’ı yalnız sayılarla anlatmak eksik olur. EGİAD; Cumhuriyet değerlerinden güç alan, Atatürk ilke ve inkılaplarını rehber edinen ve iş dünyasını toplumsal sorumluluk bilinciyle buluşturan bir değer topluluğu. Biz EGİAD’ı her zaman bir liderlik okulu olarak görüyoruz. Burada yetişen genç iş insanlarının yalnız şirketlerini değil, aynı zamanda toplumu ve geleceği şekillendiren liderler olmasını hedefliyoruz” dedi.