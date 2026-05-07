Onaylift'in Türkiye’de ilk elips asansör sistemi görücüye çıktı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Asansör ve Teknolojileri Fuarı, sektörün devlerini bir araya getirirken, Konya’nın yüzde 100 yerli ve milli sermayeli gururu Onaylift, imza attığı mühendislik başarısıyla fuara damgasını vurdu. “Dünya Onaylıyor” sloganıyla yola çıkan firma, Türkiye’de ilk kez tamamen yerli imkanlarla geliştirilen merkezi otomatik oval kapılı elips asansör sistemini görücüye çıkardı. Klasik asansör tasarımlarının dışına çıkarak mimari projelerde estetik ve teknik esnekliği bir araya getiren bu yeni sistem, fuarda ziyaretçilerin odak noktası oldu.

Mühendislikte sınırları zorlayan yerli tasarım!

Onaylift Asansör Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İmamoğlu, projenin teknik detaylarını paylaşırken özgün geometriye ve yüksek performans kriterlerine dikkat çekti. Oval kuyu yapısına uygun merkezi otomatik kapı mekanizması ve çift girişli kabin mimarisiyle sektörde bir ilke imza attıklarını belirten İmamoğlu, sistemin 1 m/s hız kapasitesine sahip olduğunu ve optimize edilmiş yük dengesiyle sarsıntısız bir sürüş sunduğunu ifade etti.

Dar alanlara yeni alternatif

Standart asansör kuyularının sınırlayıcı etkisinden kurtulmak isteyen özel projeler için geliştirilen bu sistem, asansörü mimariye uymak zorunda bırakmak yerine, teknolojiyle estetiği kusursuz bir şekilde birleştiriyor. Elips kuyu geometrisinin özellikle mimari tasarım özgürlüğünü artırdığını ve dar alanlarda yeni bir alternatif oluştururken 1/1 askı tipinde dişlisiz tahrik sistemi kullanılan asansör tek süspansiyon ve iki adet ağırlık şasesine sahip! Tamamen yerli Ar-Ge ile geliştirilen sistemin test süreçlerini başarıyla tamamladığı ve düşük titreşim, yüksek stabilite ve akıcı hareket performansı sunduğu bildirildi.

63 ülkeye Konya imzası ve ihracat başarısı

Küresel pazardaki gücünü her geçen gün artıran Onaylift, geçtiğimiz yıl Konya Sanayi Odası’nın ihracat listesinde 34. sırada yer alarak başarısını tescilledi. Bugün itibarıyla üretiminin yüzde 45’ini 63 farklı ülkeye ihraç eden marka, yerli üretimin gücünü dünyaya taşımaya devam ediyor. Fuar boyunca mevcut bayilerini ağırlayan ve yeni iş birlikleri için yoğun görüşmeler gerçekleştiren firma, sektördeki pazar payını artırma hedefleri doğrultusunda önemli adımlar attı.

Teknoloji ve geleneksel misafirperverlik bir arada

Yerli ve milli duruşunu sadece üretimde değil, misafirperverliğinde de gösteren Onaylift, fuar alanına kurduğu özel fırınla geleneksel Konya etliekmeği ikramı geleneğini bu yıl da sürdürdü. Teknolojik inovasyonlarını yöresel bir şölenle harmanlayan firma, ziyaretçilerine hem görsel hem de kültürel bir deneyim sundu. Mehmet İmamoğlu, fuardaki ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, Ar-Ge odaklı büyüme stratejileriyle Konya’nın üretim gücünü temsil etmeye devam edeceklerini vurguladı.