'Önceliğimiz sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji ve atık yönetimi'

ESKİŞEHİR

Tepebaşı Belediyesi, KalDer Eskişehir Şubesi ve Temçev Şirketler Grubu iş birliği ile düzenlenen ‘Sürdürülebilirlik Kazananlar Paneli 2024’ yoğun katılımla gerçekleştirildi. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda gerçekleşen panele, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra KalDer Şube Başkanı Burak Erdinç ve çok sayıda Eskişehirli katıldı.

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Amet Ataç, “İçinde bulunduğumuz bu binayı sanatın sürdürülebilirliğini sağlamak için yaptık. Konuk sanatçılarımız ile kent halkımız burada buluşacak. Kentimizin geleceğini şekillendirmek ve sürdürülebilirlik konusunda yeni uygulamaları konuşmak için burada toplandık. Bizler geleceğimizi düşünerek hareket etmek zorundayız. Aksi halde gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmamız mümkün olmayacaktır. Belediyemiz uzun süredir sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için çeşitli projeler üretmektedir. Bu kapsamda sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji, atık yönetimi gibi alanlardaki çalışmalar önceliğimiz arasında yer alıyor” diye konuştu.

Tepebaşı Belediyesi’nde yaklaşık 2 bin 500 dönüm yeşil alana sahip olduklarını aktaran Ataç, “Kişi başına 12,15 metrekare yeşil alan düşüyor. Türkiye genelinde bu rakam 6-7 civarında. Enerji verimliliği çalışmalarımızla da kamu binalarında temiz enerji üretimini sağlıyor ve karbon ayak izini azaltıyoruz. Kentimizdeki sosyal projelerimizde dezavantajlı grupların yaşam koşullarını iyileştirmek ve ekonomik fırsatlar verebilmek için de çalışıyoruz. Eğitim, sağlık gibi alanlarında yaptığımız yatırımlarla daha adil ve kapsayıcı bir toplum oluşturmayı amaçlıyoruz. Bugün yapılan bu etkinlikle de sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığın artacağına inanıyorum. Hep birlikte kentimizi ve dünyamızı daha yaşanabilir bir hale getirebiliriz” açıklamasında bulundu.

“Ne kadar önemli olduğunu iyi anlamalıyız”

KalDer Şube Başkanı Burak Erdinç ise, “Bizler bu gün çevresel problemler, sosyal olumsuzluklar ve ekonomik krizlerle mücadele ederken, gelecekte dünyamızın nasıl olacağını hiç düşünüyor muyuz? Gerek üretirken gerekse tüketirken günümüz şartlarını düşünmenin yanında, dünyamızı yaşanabilir bir şekilde gelecek nesillere bırakmayı asla ihmal etmemeliyiz. Sürdürülebilirlik kavramını ve bunun için yapılanların ne kadar önemli olduğunu iyi anlamalıyız. KalDer olarak bizler geçtiğimiz yıl başlattığımız sürdürülebilirlik ödülüyle beraber, kuruluşlara, toplumlara hatta bireylere kadar eğitimlerle çalışmalarımızı desteklemekteyiz. Aramızda ödül alan kuruluşlarımızın temsilcileri var, onlar bize bilgi ve deneyimlerini aktararak değişik bir bakış açısı kazandıracaklardır. Ayrıca yerelde Tepebaşı Belediyemizin yerelde yapmış olduğu örnek uygulamaları bizimle paylaşmaları bizlere farklı bir bakış açısı katacaktır” ifadelerini kullandı.