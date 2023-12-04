Önder Dil’den Cumhuriyetin 100. yılında 100 öğrenciye burs

ESKİŞEHİR

Önder Dil, Cumhuriyetin 100’üncü yılında 100 öğrenciye burs verileceğini duyurdu. Kampanya kapsamında, yeni kayıt olacak 100 öğrenci, ikinci dil olarak Almanca, Fransızca, İspanyolca, Arapça ve Rusça dillerinden birini seçerek yüz 100 dil bursundan yararlanma şansına sahip olacak.

Önder Dil Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Köksal, kampanya hakkında yaptığı açıklamada, "Misyonumuz, öğrencileri global dünya ile entegre edebilmek, dil becerilerini geliştirerek onları uluslararası alanda rekabet edebilir hale getirebilmektir. Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümünde başlattığımız bu kampanya ile geleceğin liderlerini desteklemek, onlara dünya dillerini öğrenme fırsatı sunmak ve kültürel açıdan zenginleşmelerine katkıda bulunmak istiyoruz" dedi.

Köksal, kampanyanın başvuru şartları ve detayları hakkında bilgi almak isteyenlerin kurumu ziyaret edebileceğini ifade etti.