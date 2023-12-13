SÜHEM BEYAZ / KOCAELİ

Kocaeli Valiliği himayesinde başlatılan “Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM)” projesi kapsamında Gebze’de etkinlik düzenlendi. Gebze Belediyesi, Gebze Kaymakamlığı ve Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla Gebze Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, oratoryo, halk oyunları ve şiir dinletileri ile izleyenlerden tam not aldı. Etkinliğe; Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Programda Yunus Emre Anaokulu, Eşref Bey İlkokulu, Mustafa Paşa Anadolu Lisesi, Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mimar Sinan Ortaokulu öğrencileri gösteri düzenledi.

“Öğrencilerimizin sosyal, sportif ve çevre ile ilgili bağlantılarını geliştirmeyi hedefledik”

Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ise, “Öğrencilerimizin sanatsal, sosyal, kültürel, sportif ve çevre ile ilgili bağlantılarını geliştirmeyi hedefledik. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Eylül ayından itibaren çeşitli faaliyette bulunduk. Sosyal desteğe ihtiyaç duyan 3 bin 457 öğrencimiz, proje paydaşı kurumlardaki öğrencilerimizle eşleştirdik. Gebze Belediyemizin bilim sanat merkezlerinde usta öğreticilerle birlikte birçok alanda faaliyetler gerçekleştirdik. Faaliyete katılan proje, hedef grubunda yer alan öğrenci sayımız 2 bin 988, faaliyetlere katılan toplam öğrenci sayımız ise 15 bin 843’dür. Önem projesi modülüne giriş yapılan öğrenci sayımız 3 bin 457 hami sayımız 661’dir. Valimizin “Çocuklar; sadece ailelerinin çocukları değil, Aziz Türk milletinin ferdi ve evlatlarıdır” sözünü benimsemiş ve bu doğrultuda bizde Gebze ilçemizde eğitimdeki başarımızı dezavantajlı gruplara yapmış olduğumuz hizmetle doğru orantılı olarak görmüş ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütmüş bulunmaktayız. Bu proje için emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Gençlerimize katkı sağlayıp topluma kazandırmak bizim görevimizdir”

Eğitim topyekün aziz milletimizin konusudur diyen Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, “Bu topraklarda huzur içinde yaşamak istiyorsak eğitim seferberliği içerisinde bu faaliyetlerin sürdürülmesi kaçınılmazdır. Gençliğin nasıl yetiştirildiği bizim için hayati bir öneme sahiptir. Duygusal yönden akranlarından geride olan gençlerimize katkı sağlayıp topluma kazandırmak bizim görevimizdir. Şehirleşmenin getirdiği kalabalıklar içerisinde yalnız insanımız az değil. Toplumun değerlerinden, toplumun yapısından, yaşantısından çoğu zaman yeterince nasibini alamayan insanımız var. Bu sadece gençlerden ibaret değil. Bu projenin yapılış gayesi de gençlerimizi toplumumuza kazandırmak, iyi ve düzgün insanlar olarak yetiştirmek. Değerleri bilen, Türk milletinin kültür değerlerini bünyesinde taşıyan, kendi kimliğiyle dimdik ayakta durabilen bir nesil yetiştirmek. Bu uğurda öğretmen arkadaşlarımızın gayreti, yöneticilerimizin gayreti her türlü takdirin üzerinde. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Projenin amacı gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktır”

Dezavantajlı durumdaki çocukların ve gençlerin ihtiyaçlarına yönelik uzman ekiplerin rehberliğinde faaliyetlerin nasıl yürütülmesi gerektiğine dair kararlar alındığını ifade eden Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, projenin içeriğinde değerlere dayalı çalışmaların yoğun bir şekilde yer aldığını söyledi.

Ayhan, “19 ayrı faaliyet dalıyla yürütülmeye çalışılan bu önem projesinde hepimizin amacı, Atatürk’ün de bahsettiği gibi Cumhuriyet’i emanet ettiğimiz, gençlerimizi dünya milletler ailesi içerisinde geleceği en iyi şekilde hazırlamaktır. Valiliğimiz himayesinde başlatılan ÖNEM projesinin 4. dönemini gerçekleştiriyoruz. Proje kapmasında çocukların örselenmemesi adına büyük bir özen gösterilmiştir” dedi.