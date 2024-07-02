ORAN, yerel potansiyeli ekonomiye kazandıracak

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Kalkınma Ajansları işbirliğiyle gerçekleştirilen, "Anadoludakiler" programıyla ilgili bilgiler paylaştı.

Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, Kayseri, Sivas ve Yozgat’ta yer alan zanaatkâr, üretici ve yöresel mutfak temsilcileriyle birlikte katılım sağladıklarını söyledi. Kayseri’den Gilaburu, Yozgat’tan salep ve el emeği bastonlar, Sivas’tan bıçak ve kemik tarak gibi ürünleri sergilediklerini paylaşan Şahin, “Anadoludakiler” çalışmasının yereldeki potansiyeli ortaya çıkarma, yöresel ürün ve kültürlerin yaşatılması ve ekonomik değere dönüştürülmesi gibi amaçlar etrafında şekillendiğini kaydetti.

ORAN Kalkınma Ajansı olarak da “Anadoludakiler - SOGEP Destek Programı” ilan ettiklerini duyuran Şahin, “Kayseri, Yozgat ve Sivas’tan iş fikri olan herkesi programa davet ediyoruz. En az 1 milyon TL’lik bütçe gerektiren, zanaatkarlar, üreticiler ile yöresel ürünleri destekleyecek ve yerel kültüre katkı sağlayacak her türlü proje için Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı-SOGEP kapsamında hibe vereceğiz” dedi. ORAN tarafından Anadoludakiler programının önümüzdeki dönemde daha da genişletilmesini planladıklarını da aktaran Şahin, proje tekliflerini 19 Temmuz tarihine kadar kabul edeceklerini söyledi.