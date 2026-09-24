Ordu TEKMER resmen onaylandı 2027’de girişimcilere açılıyor

TSO ve Altınordu Belediyesi iş birliğiyle Ordu Teknoloji Merkezi “ TEKMER”, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından resmen desteklenmeye hak kazandı. Merkezin fiziki ve teknolojik altyapısının tamamlanması ve ilk girişimci programlarının hazırlanmasının ardından 2027 yılının ilk çeyreği itibarıyla girişimlere ev sahipliği yapmaya başlaması hedefleniyor.

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, resmi kuruluş onayının uzun ve titiz bir hazırlık sürecinin sonucu olduğunu belirterek “Ordu TEKMER için resmi kuruluş onayımızı almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimize ve girişimcilerimize ‘Ordu’da kalın’ demenin ötesine geçerek; burada üretebilecekleri, fikirlerini geliştirebilecekleri, şirketlerini kurabilecekleri, yatırımcılarla buluşabilecekleri ve geleceklerini inşa edebilecekleri imkanları oluşturmak istiyoruz. Ordu’nun tarım, gıda ve turizm gibi güçlü olduğu alanları teknoloji, yazılım ve dijitalleşmeyle buluşturarak kentimizin ekonomik yapısını da geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz” dedi.

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel’de, KOSGEB’in kuruluş onayıyla birlikte projenin yeni bir aşamaya geçtiğini belirterek şunları söyledi:

“İlk günden itibaren hedefimiz Ordu’da teknoloji ve girişimcilik alanında kalıcı ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmaktı. Uzun bir hazırlık, fizibilite ve değerlendirme sürecinin ardından aldığımız kuruluş onayıyla artık planlamadan uygulamaya geçiyoruz. TEKMER’i yalnızca yeni girişimlerin değil, sanayicimizin ve KOBİ’lerimizin de teknolojiyle buluşacağı bir merkez olarak görüyoruz. Girişimcilerimizi iş dünyasıyla, yatırımcılarla ve finansman ağlarıyla buluştururken işletmelerimizin dijital dönüşümüne ve yeni teknolojilere erişimine de katkı sağlayacağız.”

TEKMER’i güçlü ve sürdürülebilir bir model haline getirmek istiyoruz.

Karlıbel, TEKMER’in bölgesel hedeflerine de dikkat çekerek “Hedefimiz tabelası olan bir merkez değil; girişimlerin doğduğu, büyüdüğü, yatırım aldığı, ticarileştiği ve ihracata yöneldiği yaşayan bir ekosistem oluşturmak. İş dünyamızın üretim ve pazar tecrübesini yerel yönetimimizin kapasitesiyle buluşturarak TEKMER’i güçlü ve sürdürülebilir bir model haline getirmek istiyoruz. Ordu TEKMER’in zaman içerisinde yalnızca ilimize değil, çevre illere de hizmet veren bölgesel bir teknoloji ve girişimcilik merkezi olacağına inanıyoruz.” Dedi.