Ordu’da örtü altı üretim 68 bin metrekareye ulaştı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in kentin tarım ürünlerini çeşitlendirmek, tarımsal üretim ile ilgili olarak kullanılmayan potansiyeli aktif hale getirerek ekonomiye kazandırmak ve yeni üretim modelleri oluşturarak yerelde yeni sektörlerin gelişmesini teşvik etmek amacıyla başlattığı çalışmalar meyvesini vermeye başladı.

Uygulamaya koyduğu tarım projeleriyle vatandaşlara yeni gelir kaynakları oluştururken mevcut işletmelere de desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Ordulu üreticilerin en önemli destekçisi oldu. 2019 yılında Başkan Güler’in tarıma verdiği önemle başlayan projeler teker teker hayata geçerken sağlanan desteklerle bölgede örtü altı yetiştiricilikte yaygınlaşmaya başladı.

Üreticiler, kent genelinde oluşturulan çok sayıda serada üretime başlarken Büyükşehir Belediyesi, sera naylonu kullanılamaz hale gelen, fırtına gibi doğal afetlerde zarar gören ve serasını kendisi kurarak naylon talep eden üreticilere sera naylonu desteği verdi. Örtü altı yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla 2019’dan bu yana yapılan çalışmalarla Ordu’da sera ve sera naylonu destekleri ile birlikte toplam 68 bin 150 metrekare örtü altı alan oluşturuldu.

2026 yılında sera naylonu desteğinden yararlanan üreticiler Büyükşehir Belediyesinin sera kurulum ve süreç içinde yaşadıkları sıkıntılarda kendilerine çok yardımcı olduğunu aktardılar. Sağlanan güven ile işlerini her geçen gün büyüttüklerini söyleyen üreticiler, sera ve naylon desteğinin yanı sıra birçok sebze fidesini de Büyükşehir Belediyesinden aldıklarını belirterek destekleri dolayısıyla Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ettiler.