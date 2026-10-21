Ordu’da tarımda iki yeni hamle: Lisanslı depo ve tropikal meyve

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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde hazırlanan Fındık Ticaret Merkezi ve Lisanslı Depo Projesi’nde kesin başvuru süreci tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ordu Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. tarafından hazırlanan proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında değerlendirmeye sunuldu.

Bakanlığın değerlendirmesinin ardından yatırımın desteklenmesi halinde izin, ihale ve yapım süreçlerine geçilmesi planlanıyor. Altınordu ilçesinde hayata geçirilmesi hedeflenen proje kapsamında yaklaşık 651,5 milyon TL yatırımla 20 bin ton kapasiteli, tam otomasyonlu ve yüksek teknolojili bir tesis kurulması öngörülüyor. Projeyle 30 kişilik doğrudan istihdam oluşturulması da hedefleniyor.

Modern depolama, kayıtlı ticaret ve lojistik altyapısını bir araya getirecek tesisin, Ordu’nun Türkiye fındık üretimindeki lider konumunu güçlendirmesi bekleniyor. Üreticiler ürünlerini uygun koşullarda depolayabilecek, kalite kayıpları azaltılabilecek ve lisanslı depoculuk sistemi sayesinde finansmana erişim kolaylaşabilecek. Projenin üretici, tüccar, sanayici ve ihracatçıyı aynı ticaret altyapısında buluşturması amaçlanıyor.

Ordu Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sancar Eser, projenin yalnızca bir depolama tesisi olmadığını, bölgenin ticaret ve lojistik kapasitesini artıracak stratejik bir yatırım niteliği taşıdığını belirtti. Başvuru sürecinde Ordu, Ünye ve Fatsa ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsalarının yanı sıra özel sektör kuruluşlarının da projeye destek ve niyet beyanlarıyla katkı sunduğu bildirildi.

Karadeniz ikliminde 20 çeşit tropikal meyve

Ordu’da tarımsal üretimi çeşitlendirmeye yönelik bir diğer çalışma ise Gülyalı ilçesindeki deneme serasında yürütülüyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Turnasuyu Mahallesi’nde kurulan serada mango, muz, avokado, ejder meyvesi ve kahve başta olmak üzere 20 çeşit tropikal meyvenin üretimi gerçekleştiriliyor. Çalışmayla Karadeniz ikliminde alternatif ürünlerin yetiştirilebilirliğinin araştırılması ve üreticilere yeni gelir kaynakları oluşturulması hedefleniyor.

Serayı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, iklim değişikliğinin etkilerine karşı farklı ürünlerle denemeler yaptıklarını belirtti. Fındık ve kivinin yanı sıra alternatif tarımsal ürünlerin bölgeye kazandırılmasının önemine dikkat çeken Güler, seranın okullara ve tarımla uğraşanlara açık olduğunu ifade etti. Güler, başarılı sonuçlar alınması halinde üreticilerin bu ürünleri yetiştirmesine destek verilebileceğini kaydetti.

Serada mango, avokado, muz, kumkuat, yıldız meyvesi, tamarillo, çikolata meyvesi, kahve, ejder meyvesi, feijoa, limon, pawpaw, ananas, naşi armudu, Surinam kirazı, longan, jackfruit, gül elması ve passiflora gibi farklı türler yetiştiriliyor. Ordu’da bir yandan fındık ticaretini güçlendirecek büyük ölçekli bir yatırım için hazırlıklar sürerken diğer yandan tropikal meyvelerle tarımsal çeşitliliğin artırılması amaçlanıyor. Bu iki çalışma, bölgenin mevcut tarımsal gücünü geliştirme ve üreticilere yeni ekonomik fırsatlar sunma hedefini bir araya getiriyor