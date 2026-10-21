Ordulu iş insanlarından kayak turizmine 15 milyon dolarlık yatırım

Ordulu 21 iş insanının bir araya gelerek bölgede kayak ve yayla turizmini geliştirmek amacıyla yaklaşık 15 milyon dolarlık yatırımla Çambaşı Yaylası’nda hayata geçirdiği Wyndham Garden Otel, yeni yatırımlarla kapasitesini ve Ordu turizmine katkısını artırmaya hazırlanıyor. Wyndham Garden Yönetim Kurulu Başkanı Cem Şenocak, önümüzdeki yıllarda bungalov, buz pateni ve konferans salonu ilave yatırımlar planladıklarını söyledi.

Şenocak, Ordu’nun deniz turizmine de yatırım yaptıklarını belirterek, 14 odalı Pikolo Otel’in yaz döneminde deniz, beach ve havuz konseptiyle hizmet verdiğini söyledi. Çambaşı’ndaki tesisin ise ağırlıklı olarak kış turizmine odaklandığını belirten Şenocak, yaz döneminde oteli daha çok tur grupları ve acentalara açtıklarını kaydetti.

Çambaşı’ndaki otelin doğalgaz altyapısının özel bir yöntemle oluşturulduğunu anlatan Şenocak, bağlantının 2024 yılının Nisan ayında tamamlandığını belirterek, “Çambaşı Wyndham Garden, Karadeniz dağlarında doğalgazı olan tek oteldir. Bu tesisimize doğalgazı biz özel bir yöntemle getirdik. Bunun için çok özel çalışmalar yapılarak Türkiye’de bir örnek oluşturduk” dedi.

Doğalgazın ardından kış aylarında tesisin daha aktif hale geldiğini anlatan Şenocak, yaylada sıcaklığın eksi 10-20 derecelere kadar düştüğünü, buna rağmen otelde konforlu bir ortam sağlandığını söyledi. Tesiste kapalı ve açık yüzme havuzunun yanı sıra hamam, sauna, SPA, spor alanları ve toplantı salonları bulunduğunu belirtti.

Hedef 330 oda, 660 yatak

Mevcut tesisin 80 oda ve 160 yatak kapasitesine sahip olduğunu belirten Şenocak, Turizm Bakanlığı’ndan kapasite artışı için gerekli izinlerin bulunduğunu söyledi. Şenocak, “Otelimizin 80 oda, 160 yatak kapasitesi var ama Turizm Bakanlığı’ndan 330 oda, 660 yatağa çıkartacak iznimiz de var. Bunun önü açık. Talebe göre en azından bungalovlar yapmayı planlıyoruz” dedi.

Tesisin 5 yıldız seviyesinde donanıma sahip olduğunu ancak henüz yıldız sınıflandırması için başvuru yapmadıklarını ifade eden Şenocak, yeni yatırım planlarından da söz ederek Bölgede bungalovlar ve bir buz pateni yapmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

21 Ordulu iş insanı bir araya geldi

Çambaşı yatırımının Ordu’daki ortaklık kültürü açısından da önemli bir örnek teşkil ettiğini söyleyen Şenocak, yatırımın 21 Ordulu iş insanının bir araya gelmesiyle hayata geçirildiğini belirtti. Ailelerin genç üyelerinin de ortaklık yapısına dahil edildiğini anlatan Şenocak, projenin yalnızca ticari bir yatırım olmadığını, bölgesel kalkınma hedefi taşıdığını ifade etti.

Çambaşı Kayak Merkezi’nin gelişim sürecinde kişisel kayak deneyiminin de önemli rol oynadığını anlatan Şenocak, 2008-2009 yıllarında Çambaşı’nda kayak yapan bir grup ortaokul öğrencisiyle karşılaştığını söyledi. Çocukların kayak sporunu kısa sürede öğrendiğini gördüğünü belirten Şenocak, kendisi ve ailesinin de bu süreçte kayak yapmaya başladığını anlatarak “Ben ve ailem o yıllarda kayağa böyle başladık. Ayrıca çok zor ve maliyetli bir spor olmadığını da öğrendik” dedi.

Bu sürecin ardından kayak kulübünün kurulması ve kayak tesisinin geliştirilmesi için çalışmalar yürüttüğünü belirten Şenocak, bir dönem kayak kulübü başkanlığı da yaptığını söyledi. Çambaşı Kayak Tesisinin 2015-2016 yıllarında faaliyete geçtiğini, Wyndham Garden Otel’in ise 2024 yılında hizmet vermeye başladığını anlatan Şenocak, otelin açılmasına kadar bölgeye gelen ziyaretçilerin büyük ölçüde günübirlik olarak bölgeden ayrıldığını kaydetti.

Amacımız Ordu yaylalarını turizme kazandırmak

Gerçekleştirilen yatırımın temel hedefinin yalnızca ticari kazanç olmadığını söyleyen Cem Şenocak, Ordu’nun yayla turizmini ve kayak sporunu geliştirmek istediklerini belirterek “Sektörde hedefimiz Ordu yaylalarını turizme kazandırmak ve kayak sporunu da Ordu’ya getirebilmek. Bunun için çok iyi de bir yol aldık. Kar kalitemiz de çok iyi” dedi.

Çambaşı’nın yaklaşık 1700-1900 metre rakım arasında bulunduğunu belirten Şenocak, kayak tesisindeki telesiyejlerin Türkiye’nin en modern sistemleri arasında yer aldığını söyledi. Bölgenin geleceği açısından Göndeliç Tepesi’nin önemli bir potansiyel taşıdığını anlatan Şenocak, yaklaşık 2800-2900 metre rakımdaki alan için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Göndeliç’te rakım nedeniyle kar sezonunun Çambaşı’na göre daha uzun olduğunu ifade eden Şenocak, “Bizde kar üç ay oluyor ama Göndeliç’te yükseklikten dolayı bu süre 4-5 aya çıkıyor” dedi.

Göndeliç tepesinde kayak merkezinin oluşturulmasının, ardından konaklama yatırımlarının gelmesini hedeflediklerini söyleyen Şenocak, master plan çalışmalarının belediye tarafından yaptırıldığını ve ilgili kurumlardan gerekli görüşlerin alındığını belirtti. Çambaşı ile Göndeliç arasında taşımalı bir sistem kurulmasının da değerlendirildiğini anlatan Şenocak, Çambaşı’nda karın yeterli olmadığı dönemlerde Göndeliç’teki kar avantajından yararlanılmasının hedeflendiğini söyledi.

Ticari baksaydık Ege Akdeniz’de yatırım yapardık

Ordu’nun turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Şenocak, bölgenin bakir kalmasının turizm açısından önemli bir avantaj olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

“Biz ortaklarımızla beraber Ordu turizmini geliştirelim, Çambaşı Yaylası’nı tanıtalım, kayak turizmini geliştirelim maneviyatıyla bu işe başladık. Yani memleket sevdasıyla yaptık. Yoksa bu yatırımı ticari açıdan değerlendirseydik daha hızlı geri dönüşün sağlayabileceği Ege ve Akdeniz gibi farklı yerlerde yapardık. Ama biz burada bir ilki başlattık. Ve ilkler de her zaman çok zordur. Hem ekonomik boyutuyla hem bürokratik boyutuyla ve çevresel boyutuyla çok zorluklarla bu noktaya geldik. İnanıyorum ki Çambaşı gelecekte önemli bir turizm merkezine dönüşecek. Burada da bir hikâye yazılacak ve Ordu’nun turizmi de çok ilgi çekecek ve çok cazip bir hale gelecek.”

Çambaşı ve Göndeliç yatırımlarının kentin turizm geleceği açısından uzun vadeli yatırım olduğunu belirten Şenocak, “Bizim öncelikli amacımız ticariden önce Ordu’nun turizmini ve istihdamını geliştirmek, bu alanda önünü açmak. Ortaklarımızla beraber böyle bir fedakârlıkla bu yatırımları yaptık” diye konuştu.