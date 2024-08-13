Ordu’nun yeni iş ve yaşam alanı: Park Melet

Afetlere karşı daha dirençli, daha modern ve daha sağlıklı bir Ordu için çalışmalarını hız kesmeden sürdüren ORKENT AŞ, Türkiye’de örnek alınacak işlere imza atıyor. Türkiye’de ilk kez kentsel dönüşümde kendi finansmanını oluşturarak projeleri hayata geçiren ve bu anlamda kentsel dönüşümün sağlıklı ilerlemesini sağlayan ORKENT AŞ, Melet Nehri’nin yanında hayata geçen Park Melet projesiyle yine adından söz ettiriyor. Ofisler, dükkanlar ve konutların yer aldığı bu proje, her bir detayıyla titizlikle planlandı. İnşaatın en zor aşaması olan, hafriyat, yer altı su çalışması ve temel inşaatı tamamlanan projede bodrum kat betonarme inşaatı devam ediyor. Şehrin yaşam kalitesini artırmak için inşa edilen projelerden biri olan Park Melet, deprem ve imar yönetmeliğine uygun olarak bazalı sistem üzerinde depreme dayanıklı sağlam temeller üzerinde yükseliyor. İlk üç katı ihtisas çarşısı olup sonraki katlar 2 blok halinde biri ofis diğeri ise konut bloku olarak inşa ediliyor. İhtisas çarşısında değişik büyüklükte 154 iş yeri ve ortak alanlar bulunuyor. Ofis bloğunda ise içerisinde mutfak ve tuvalet bulunan 65 adet ofis yer alıyor. Konut blokunda da 1+1 ve 2+1 şeklinde 45 adet konut bulunuyor. Proje şehrin en büyük ihtiyaçlarından biri olan otopark sorununun çözümüne toprak altında iki katlı 400 araçlık kapalı otopark ile katkı sağlanması hedefleniyor. Ayrıca yağmur hasat sistemi, gri su depolama, kısmi kendi enerjisini üreten akıllı bina ve otomasyon sisteminin de projede yer alınması planlandı.

İlkleri gerçekleştiriyor

Kaliteli tasarımları ulaşılabilir fiyatlarla sunmak, müşterilerinin beklentilerine en uygun çözümler üreterek memnuniyetlerini en üst seviyede tutmak, taahhütleri altında proje teslimlerini zamanında ve standartlara uygun tamamlamak misyonlarının olduğunun altını çizen ORKENT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Dr. Nihat Şen, “Türkiye’de kentsel dönüşüm denilince herhangi bir yatırımcı müteahhidin kat karşılığı sistemiyle mevcut binaların yıkılıp yerine yeniden yapılması veya eski bir binanın yıkılıp yeniden yapılması olarak algılanmaktadır. Ancak kentsel dönüşüm bir binanın yıkılıp yeniden yapılması demek değildir. Kentsel dönüşüm bu toplumun yeniden öz değerleriyle yeni yaşam alanlarına alt ve üst yapısıyla bir dönüşüm modellemesidir. Kentsel dönüşüm vizyoner bir plan anlayışıyla şehirlerin kimlikli değeri yüksek çevresel faktörleri ön plana alan, doğal ve tarihi değerleri koruyan, mahalle kültürü ve beşeri ilişkileri güçlendiren bir dönüşüm modellemesidir. ORKENT AŞ olarak biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Hem Türkiye’de kentsel dönüşümde ilkleri gerçekleştiriyoruz hem de atıl olan alanları işlevselliği ve tasarımıyla dikkat çeken yeni alanlara dönüştürüyoruz” dedi.

Altınordu ilçesi ana cadde üzerinde bulunan Park Melet, havalimanına 8, üniversiteye 3, şehir hastanesine 4, vilayet binasına ve emniyet binasına 2, Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne 3, şehir merkezine 4 dakika mesafede bulunuyor. Melet Irmağı kenarında yeşil alana yakın, geniş görüş alanına sahip. 3 tarafında da yol olan projenin çok yakınında sanayi sitesi de bulunuyor. Proje ile ilgili daha detaylı bilgi için Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan “Yeni Mahall Satış Ofisi’ni” ziyaret edilebilir.