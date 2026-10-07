Orhan Er: “Sanayici zor günlerden geçiyor”

ERHAN BEDİR / BURSA

Türkiye makine sektöründe küresel ekonomik koşulların yanı sıra yüksek finansman maliyetleri ve zayıflayan yatırım talebi baskısını artırıyor. Erler Group Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Er, Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan süreçte Avrupa’da yükselen enflasyon ve resesyon, Rusya’ya yönelik yaptırımlar, ABD ve Kanada pazarlarındaki daralma ile Türkiye'deki yüksek faizlerin sanayicinin yatırım kararlarını olumsuz etkilediğini söyledi. Orhan Er, mevcut piyasa koşullarının fuara katılım kararlarını dahi tartışmalı hale getirdiğini belirterek, “Sanayicilerimiz zor günler geçiriyor. Onlarca yılda büyük emek verilerek kurulan ve büyüyen güzide firmalarımızın çoğunda işçi çıkarmaları ve istihdam azalması yaşanıyor” dedi.

“Bursa fuarcılığında bölünme eleştirisi”

Bursa’daki makine ve metal işleme fuarlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Er, kentte yıllar içinde oluşturulan fuarcılık markasının parçalanmasının ziyaretçi trafiği açısından olumsuz sonuçlar doğurduğunu ileri sürdü. Er, Bursa’da yaklaşık 22 yıl önce başlayan fuar organizasyonlarının uzun süre sektör firmalarının desteğiyle büyütüldüğünü belirterek, bir dönemde 42 bin ziyaretçiye ulaşan organizasyonun daha sonra farklı bir yapıya geçmesinin ziyaretçi sayısını önemli ölçüde düşürdüğünü söyledi. Fuarların yalnızca ticari etkinlik olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Er, Bursa’nın uluslararası ölçekte bir makine ve metal işleme merkezi olarak konumunu güçlendirecek ortak bir fuarcılık stratejisine ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

“Sektörün KOBİ'lere daha fazla dokunması gerekiyor”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki (BTSO) makine sektörü temsil mekanizmasına yönelik görüşlerini de paylaşan Er, özellikle KOBİ’lerin sorunlarının daha yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi. Mevcut yapının makine sektöründeki KOBİ’lere yeterince dokunmadığını düşündüğünü belirten Er, sektörün sorunlarının yalnızca seçim dönemlerinde değil, sürekli olarak komiteler aracılığıyla ele alınması gerektiğini ifade etti. Er, daha fazla istişare ve katılımcılığın sağlandığı bir yapı oluşturulması gerektiğini savunarak, “Biz yaptık, böyle oldu” anlayışı yerine komitelerin daha fazla toplantı yaparak ortak karar alması gerektiğini söyledi.

“Ticaret ve sanayi odaları ayrılmalı”

Bursa’daki oda yapılanmasına ilişkin daha kapsamlı bir değişim çağrısı yapan Er, ticaret ve sanayi faaliyetlerinin farklı ihtiyaçlara sahip olduğunu belirterek Ticaret ve Sanayi Odalarının ayrılması gerektiğini dile getirdi. BTSO’nun üye yapısının ağırlıklı olarak ticari işletmelerden oluştuğunu belirten Er, sanayicilerin, ihracatçıların ve üretim yapan işletmelerin sorunlarının ticaret işletmeleriyle aynı olmadığını söyledi. Er, “Kapalıçarşı’daki bir dükkân sahibiyle sanayicinin, sorunları ve çözüm yolları aynı olamaz. Hedefleri ve amaçları da aynı olamaz” değerlendirmesinde bulundu. Er, Bursa’da da bu modelin tartışılması gerektiğini savundu.

“Erfab’da strateji değişikliğiyle direnç”

Erler Group çatısı altında faaliyet gösteren Erbend Makine ve Erfab Makine’nin gelişim ve ticari faaliyetleri hakkında da bilgi veren Er, zorlu piyasa koşullarına rağmen şirketin geriye gitmeden faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi. Cirodaki artışın sınırlı kaldığı dönemde yeni markalarla çalışmaya başladıklarını ve bazı markalardan çıktıklarını belirten Er, pazarın güçlü olduğu sektörlere yönelerek makine ve pazarlama stratejilerini hızlı şekilde değiştirdiklerini ifade etti. Özellikle inşaat, çelik konstrüksiyon ve enerji nakil hatlarına yönelik makinelerde güçlü olduklarını belirten Er, uzun yıllardır Türkiye pazarında kullanılan uluslararası markalarla çalışmalarının ve satış sonrası servis ağlarının şirketin performansında önemli rol oynadığını kaydetti. Erfab bünyesindeki Erfabtek’in servis hizmetlerine odaklandığını belirten Er, makine satışının yanı sıra servis ve satış sonrası hizmetlerin rekabet gücünü belirleyen temel unsurlar arasında yer aldığını söyledi.

“Katma değerli üretim vurgusu”

Erbent tarafında ise CNC caka büküm makineleri üretimine devam ettiklerini belirten Er, bu alanda Türkiye'deki sınırlı üreticilerden biri olduklarını ifade etti. Çin kaynaklı rekabetin giderek daha fazla hissedildiği bir dönemde Türkiye makine sektörünün düşük maliyetli ürünlerle rekabet etmek yerine daha yüksek katma değerli üretime yönelmesi gerektiğini vurgulayan Er, teknoloji, üretim kabiliyeti, servis ve satış sonrası hizmetlerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Er, mevcut ekonomik koşulların sanayiciyi maliyetlerini daha dikkatli yönetmeye zorladığını belirterek, makine sektörünün önümüzdeki dönemde rekabet gücünü koruyabilmesi için yüksek katma değerli üretim ve güçlü ihracat pazarlarına odaklanması gerektiğini kaydetti.