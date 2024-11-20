Orhangazi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nin temeli atıldı

EKONOMİ/BURSA

Orhangazi Belediyesi’nin sokak hayvanlarının barınma, beslenme ve bakım sorunlarının çözümüne yönelik kuracağı Orhangazi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, TİDER (Temel İhtiyaç Derneği) ve Cargill iş birliğiyle hayata geçiriliyor. Bugün gerçekleşen temel atma töreninin ardından inşaat çalışmalarına başlanan merkezin 2025 yılının ilk yarısında faaliyete geçmesi planlanıyor. Kritik bir toplumsal ihtiyaca cevap verecek olan Orhangazi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, hayvan bakımında en başarılı uygulamaları teşvik edecek, insani programlar aracılığıyla sokak hayvanlarının sayısını azaltacak ve kamuoyunu bilinçlendirecek. Tesis, sokak hayvanlarının şefkat ve özenle beslendiği, tedavi edildiği ve sahiplendirildiği toplumsal bir merkez işlevi görecek.

Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi’nde 36 bin 66 metrekarelik alanda kurulacak olan yeni merkezde hayvanların korunması, yaşatılması ve rehabilitasyon süreçleri uluslararası standartlarda yönetilecek. Merkezde geçici barınma alanları, kediler ve köpekler için kısırlaştırma sterilizasyon operasyon üniteleri, yaralı veya hasta hayvanlar için tedavi üniteleri, ecza deposu, gıda soğuk hava deposu, yönetim binası, personel tesisleri ve güvenlik birimleri yer alacak.

“Örnek olacağına inanıyoruz”

“Fabrikalarımızın bulunduğu toplulukları desteklemek Cargill için bir önceliktir” diyen tesis hakkında konuşan Cargill META (Orta Doğu, Türkiye ve Afrika) Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’Su Murat Tarakçıoğlu, “Orhangazi'de Cargill İlkokulu, Cargill 112 Acil Durum Merkezi ve Cargill Sağlık Merkezi'nin başarıyla kurulmasının ardından, bu yeni rehabilitasyon merkeziyle sokak hayvanlarının refahına katkıda bulunacak olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

Sokak hayvanlarının barınma, beslenme ve bakım sorunlarının toplumun her kesimini ilgilendirdiğine dikkat çeken TİDER Başkanı Hande Tibuk ise “Sokaktan hayvanları toplayarak bir sonuca gidilmiyor. Belediyelerin konuyu sağlıklı yönetebilmesi için STK’lar ve gönüllülerin de sürece dahil edilmesi çok önemli. Her belediye, hayvanların yaşamına duyarlı bir sivil toplum kuruluşu ile iş birliğine gittiğinde, zaten o STK’nın gönüllülerinin de gücünden yararlanabilir. Önceliğimiz olan vatandaşlarımızın yanında hayvan dostlarımızın da temel ihtiyaçlarını önemsiyor ve bu alanda projeler üretiyoruz. Orhangazi Belediyesi ve Cargill ile birlikte hayata geçirdiğimiz bu proje ile ülkemizdeki diğer kurumlara da örnek olacağımıza inanıyoruz” dedi.