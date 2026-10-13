Orhangazi TSO, yeniden ‘Hatırlı’ dedi

EKONOMİ (BURSA) - Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası’nın meclis üyeliği seçimleri, odanın hizmet binasında gerçekleştirildi. Toplam 976 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimlerde, 15 meslek grubunda sandıklar açılarak sonuçlar açıklandı. Seçimlerde mevcut Başkan Erol Hatırlı’nın öncülüğündeki Mavi liste ile eski meclis üyesi Cem Kapitan’ın Beyaz listesi yarıştı. Yapılan seçimler sonucunda Mavi liste 19 meclis üyeliği kazanırken, Beyaz liste 11 üyelik elde etti. Beyaz listenin başkan adayı Cem Kapitan, kendi meslek grubundan meclise giremedi. Mavi listenin adayı mevcut Başkan Erol Hatırlı da aday olduğu meslek grubundan seçilemezken, farklı bir meslek grubundan yedek listede yer alarak meclise girmeyi başardı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Mavi liste ekibi bir araya gelerek Erol Hatırlı ile yola devam etme kararı aldı. Grup adına açıklama yapan Hatırlı, seçimlere katılan tüm üyelere teşekkür ederek, "Birlikte başardık, birlikte başarmaya devam edeceğiz" dedi.