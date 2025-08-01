Orman yangınında 3 milyon ağacı kaybettik

EKONOMİ (BURSA) - Bursa’da 5 gün boyunca etkili olan orman yangınlarını söndürme ve soğutma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bursa’nın 5 gündür son yılların en büyük felaketlerinden birini yaşadığını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Bu yangında Gürsu’da yaklaşık 1370 hektar alanımızı kaybettik. Harmancık’ta ise yaklaşık 4700 hektar civarında alanımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık. İnanılmaz bir facia. Bursa böyle bir faciayı uzun yıllardır görmedi. Görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sadece Harmancık bölgesinde yaklaşık 2 milyon 300 bin civarında ağacı kaybettiğimizi söyleyebilirim. Merkezde de yaklaşık 680 bin civarında çam ağacını kaybettik. Ölçümlemeler devam ediyor. Bunun sonucunda her şey net olarak ortaya çıkacak. Toplamda bakıldığında 10 bin futbol sahası kadar alanı kaybetmenin üzüntüsünü toplum, şehir ve ülke olarak yaşıyoruz. Ağaçların yanında binlerce canlıyı da kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz” dedi.

“Köylülerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin AKOM aracılığıyla ve Bursa Valiliği’nin koordinasyonunda gelişmeleri 7/24 takip ettiğini anlatan Başkan Bozbey, ekiplerin tankerlerle, itfaiye araçlarıyla, sivil araçlarla, şehir dışından gelen büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait araçlarla yangına aralıksız müdahale ettiğini dile getirdi. Başkan Bozbey, “Soğutma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan yaralı hayvanlarımıza müdahale noktasında Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığımız yoğun çaba harcıyor. Yaralı hayvanların tedavileri yapılıyor. Köylerimizi de ziyaret ettik. İstek ve taleplerini aldık. Köylülerimize dün olduğu gibi bugün de yarın da destek vermeye ve onların yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Vatandaşların ormanlık alanda ateş yakmamasını, piknik yapmamasını, izmarit, cam ve pet şişe atmamasını isteyen Başkan Bozbey, evlerin bacalarının temizlenmesini ve elektrik tesisatlarının da elden geçirilmesini istedi.

Son günlerde ortalama 14-15 dakikada bir yangın ihbarı aldıklarını hatırlatan Başkan Bozbey, “Valiliğimizin koordinasyonunda başlatılacak ağaçlandırma seferberliğine katılmak hepimizin sorumluluğudur. Bu alanların tamamını tekrar ağaçlandırmak hatta daha fazla yeşil alan haline dönüştürmek zorundayız. Bunu Bursalılarla, yurt içinden ve yurt dışından bizleri arayıp ‘biz de destek olmak istiyoruz’ diyenlerle birlikte yapacağız. Bu alanların tamamını ağaçlandırıp gelecek kuşaklara nefes alacağı bir ortamı sunmak istiyoruz” diye konuştu.