ORSİFED, yatırım alternatifleri ve risk yönetimini anlattı

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Orta Anadolu Girişim ve İş Dünyası Federasyonu (ORSİFED) ev sahipliğinde düzenlenen “Alternatif Yatırım Enstrümanları” ve “Risk Yönetimi” konulu iki ayrı panel, Ommer Hotel Kayseri’de gerçekleştirildi. Her iki panelde de moderatörlüğü TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Finansmana Erişim Komisyonu Başkanı Kaan Kiziroğlu yaptı. Alternatif Yatırım Enstrümanları Paneli’nde Ekonomist Emrah Lafçı, Sanica Isı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fatinoğlu, Stratejist Cüneyt Paksoy, ATA Portföy Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gerz konuştu. Risk Yönetimi Paneli’nde ise Smart Güneş Teknolojileri Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Anka Bütünsel Yönetim Danışmanlığı Kurucusu Meliha Seyhan, İstanbul Ticaret Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Bildik, İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşdoğan ile Marsh & McLennan Companies Endüstriyel Riskler Departmanı Yöneticisi Cenk Aksan konuşmacı olarak yer aldı.

Açılış konuşmasını İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşdoğan yaptı. Taşdoğan, risklerin daha iyi anlaşılabilmesi ve iş dünyasına destek olmak adına bu tarz programlar düzenlediklerini paylaştı. Programın ev sahibi ORSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Soner Türküm ise yaptığı konuşmada, panelistlerin seçim sonrası ekonomik kadrolardaki değişiklikler ve bu sebeple oluşan beklentiler konusunda katılımcıları bilgilendireceğini söyledi. Türküm, ORSİFED’in Türkiye’nin tamamında benzer şekilde faaliyet gösteren 26 bölgesel federasyondan biri olduğunu belirterek, “Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu, tek amacı KOBİ'lerin ve iş dünyasının gelişmesi olan Türkiye'nin en büyük gönüllü ve bağımsız sivil toplum örgütüdür. Bünyesinde yer alan 300'ün üzerinde dernek ve 60 bine yakın şirket ile Türkiye’nin kalkınmasına destek olmaktadır. Bizde ORSİFED olarak Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun iş dünyasına sağladığı katkılardan hem istifade ediyor hem de destek oluyor konumundayız” diye konuştu.

“Büyümeden ziyade kalkınma odaklı bir ekonomi modeline geçmeliyiz”

Bu yıl Cumhuriyetin ikinci yüzyılına adım atılacağını belirterek konuşmaya başlayan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Sanayici İş İnsanları Derneği Başkanı Vedat Gizer, “Ekonomiden demokrasiye, eğitimden gençliğe, kadından çevreye Türkiye'nin aydınlık geleceğini aklın ve bilimin ışığında inşa edebiliriz” dedi. Faizler ve finansmana erişim konusunda iş dünyasının uzun süredir yaşadığı belirsizliğin bir an önce istikrara kavuşması için iyileştirici adımların vakit kaybetmeden atılması gerektiğini ifade eden Vedat Gizer, “Bunun için krediler üzerindeki baskı hafifletilmeli, finansmana erişimde zorlaştırıcı unsurlar ortadan kaldırıldığı gibi, kolaylaştırıcı uygulamalar hızla hayata geçirilmeli. Merkezde alınan kararların sahaya yansıması sağlanmalı. TÜRKONFED olarak uzun bir süredir enflasyon ve finansmana erişim konusunda sorunları açık yüreklilikle dile getirip çözümünü de aktarıyoruz. Tüketim odaklı büyüme sürdürülebilir değil. Rekabetçilikte sahneye odaklı, üretim odaklı yeni bir hikâye yazmamız, büyümeden ziyade kalkınma odaklı bir ekonomi modeline geçmemiz gerektiği görülüyor. Artık köklü yapısal reformlarla güven, istikrar ve öngörülebilirliği sağlamalıyız. Bunun için yeni ekonomi yönetimimiz tarafından kısa zamanda açıklanmasını beklediğimiz orta vadeli programın güçlü yapısal reformlarla, özellikle ekonomi, hukuk, vergi başta olma üzere belirsizlikleri ortadan kaldırıp, ulusal ve uluslararası yatırımcılara güven veren bir çerçeveye sahip olması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.