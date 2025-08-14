Orta ve uzun vadeli projeksiyonlarda sürdürülebilirlik planı hazırladık

Kocaeli

Şirketin yıllık cirosunun en az yüzde 1'ini çevre yatırımlarına ayırdıklarını söyleyen EKU Fren Genel Müdürü Doğukan Dudaroğlu, “EKU Fren, çevresel sürdürebilirliği stratejik planlama hedefleri arasına alan bir şirkettir. 2030 yılına kadar olan çevresel sürdürebilirlik projelerimizi hazırladık” şeklinde konuştu.

Sürdürülebilirliği üretimde uçtan uca uyguladık

EKU Fren olarak çevresel sürdürülebilirlik projelerini ve çıktılarını özetleyen Dudaroğlu, 2024 yılında 600 bin Euro bütçeyle solvent bazlı boya sisteminden su bazlı boya sistemine geçiş yaptıklarını, bu projenin devreye alınmasıyla yıllık kontamine atık miktarını 25 tondan 8 tona düşürdüklerini belirtti.

Her yıl döküm sektöründe proses gereği binlerce ton atık kum oluştuğunu, rejenerasyon işlemiyle bu kumların belli oranlarda tekrar kullanılabileceğini ifade eden Dudaroğlu, 2026-2027 yılları için planladıkları 1 milyon Euro bütçeli rejenerasyon yatırımıyla yıllık atık kum miktarını 10.000 tondan 3.500 tona düşürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Döküm sektöründe su tüketiminin önemli olduğunu vurgulayan Dudaroğlu, şirketin proseslerinde yılda 12.000 ton su kullanıldığını ve 2026 yılı için planlanan 40.000 Euro bütçeli arıtma tesisi projesiyle bu miktarı yıllık 4.000 tona indireceklerini aktardı. Ayrıca, 2023 yılında gerçekleştirdikleri 50.000 Euro bütçeli VAP projeleri sayesinde yıllık 400.000 KW enerji tasarrufu sağladıklarının altını çizdi.