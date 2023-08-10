'Ortak iş yapma kültürünün mayası güvendir'

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN

Türkiye’de tasarruf ve dolayısıyla yeterli sermaye birikimi olmaması nedeniyle yurtdışı kaynaklara ihtiyaç duyulduğunu belirten AYDD Başkanı Ferudun Gündüz, ulusal ve özellikle uluslararası arenada rekabet edecek markalar oluşturulması için güçlü ortaklıklara ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.

Ortaklıkların sadece sermaye değil akıl ve inanç birliği anlamı taşıdığını kaydeden Ferudun Gündüz, iş kültüründe güven duygusunun önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. En güçlü şirket yapılarının doğru insanlarla yapılan güçlü ortaklıklar sayesinde ortaya çıktığına işaret eden Gündüz, “Yüzde 96’sı ilk 10 yılda kapanan şirketlerin olduğu, yaşayanlarında ortalama 32 yıl ömre sahip olduğu bir ülkede ‘küçük olsun benim olsun’ mantığından sıyrılmak ve artık eski köye yeni adetler getirmek gerekli. Bu konuda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nu daha fazla gecikmeden, her alanda iş ve güç birliği yapmaya fırsat verecek ortaklıkları teşvik eden bir yasal düzenleme için liderlik rolü üstlenmeye davet ediyorum. Bu tarihi bir sorumluluktur” dedi.

“Toplumda güveni yeniden tesis etmesi gerekir”

Ülkedeki insanların birbirine güven oranının yüzde 8’e düştüğünün bilgisini veren Ferudun Gündüz, “Gençlerin yüzde 78’i yurt dışında yaşamayı tercih edeceğini belirtiyor. Dolayısıyla öncelikle ülkeyi yönetenlerin bu güven erezyonu durdurup toplumda güveni yeniden tesis etmesi gerekir. Bunu da eğitim sistemiyle doğrudan bir ilişkisi olduğu da bilinen bir gerçektir. Sadece savaş döneminde kenetlenen bir ulus olmaktan vatandaşın vatandaşa, devletin vatandaşa, vatandaşın da devletine güvendiği bir topluma evrilmeyi becerebilmeliyiz. Tabi bunun için yasalar ve eğitim sisteminde gerekli reformlar yapılmalı” diye konuştu

AYDD Başkanı Ferudun Gündüz; Mersin İstişare Kulübü’nün bu yıl içindeki bir aylık toplantısında, ‘Türkiye’de ortaklık kültürü nasıl oluşturulabilir?’ başlıklı bir konferans düzenlemeyi planlayacaklarını da sözlerine ekledi.