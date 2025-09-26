Ortimobil, elektrikli araç modelleriyle hayatın her alanında

MERSİN/EKONOMİ



Mersin Organize Sanayi Bölgesi’nde 10 bin metrekare kapalı alanda yüzde 100 yerli sermayeyle faaliyet gösteren Ortimobil, lüks elektrikli golf ve hizmet araçları üretimine devam ediyor. Temiz enerjiyle çalışıp dar alanlarda kolay manevra yapabilen Ortimobil markalı araçlar; havalimanlarından otellere, AVM’lerden ören yerlerine, belediye bünyesindeki tesislerden fabrikalara kadar hayatın farklı alanlarında tercih ediliyor. Dev turizm markalarının yerleşkelerinde hizmete alınan Ortimobil modellerine; D-Maris Bay Marmaris Otel, Sinpaş Kızılbük Marmaris, Ahama Living Hotel Fethiye, Cullinan Belek Otel gibi lokasyonlarda rastlamak mümkün.



İç aydınlatması, elektrikli park freni ve elektrikli direksiyon gibi yeni teknik özelliklerin eklendiği Ortimobil ailesinin üyeleri, yüksek sürüş hâkimiyeti ve konforlu bir yolculuk deneyimi yaşatıyor. Ortimobil bu yanıyla trafiğe kapalı bölgelerin ve şehir içi ulaşımın yeni yüzü olmaya aday gösteriliyor. Markanın ergonomik yapısı, düşük enerji tüketimi ve sıfır emisyon avantajıyla öne çıkan 2 ve 4 kişilik mikro elektrikli araçları, ulaşımda pratikliği temsil ediyor. Trafiğe kapalı alanlar için Orti-100B, Orti-200, Orti-200B, Orti-300B, Orti-100 Cargo gibi 18 farklı golf ve hizmet aracı modeli bulunan Ortimobil, trafiğe uygunluk belgeli Orti-100T (Traffic) modeliyle de şehir içinde park kolaylığı ve çevreci kullanım gibi önemli avantajlar barındırıyor.



‘Alexa’ ile şehirde ulaşım hem ekonomik hem de konforlu

Öte yandan Ortimobil’in en yeni binek araç modeli olan L7 segmentindeki Alexa, şehir içi kullanımda sunduğu konfor, tasarruf ve erişilebilirlikle beğeni toplamayı sürdürüyor. 100 kilometre menzili bulunan ve B2 ehliyete sahip olan herkes tarafından kullanılabilen Alexa, özellikle genç ve kadın sürücüler ile yaşlı kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. Sessiz sürüşü, düşük bakım ihtiyacı ve yok denecek kadar düşük yakıt maliyetiyle dikkat çeken Alexa, elektrik enerjisine ödenen ücretin benzin ve dizele oranla daha düşük olması nedeniyle uzun vadede büyük bir tasarruf sağlıyor.



Ortimobil logosunu taşıyan golf ve hizmet araçlarında sunulan standart donanım; 4 teker bağımsız süspansiyon, ses sistemi, USP girişi, geri görüş kamerası, yeni nesil ayna sinyalizasyonu, güçlü motor teknolojisi, yeni nesil batarya düzeneği, jel bataryada 6 saatte şarj, tek şarjla 100 kilometre menzil, lüks deri koltuklar ve her koşula uygun 22 inç dişli lastikler şeklinde sıralanıyor.