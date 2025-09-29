Ortimobil elektrikli hizmet araçları, fabrikaların yükünü hafifletiyor

MERSİN/EKONOMİ



Yüzde 100 yerli sermayeyle kurulan ve Mersin 3’üncü Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 10 bin metrekarelik fabrikada üretilen Ortimobil Lüks Elektrikli Golf ve Hizmet Araçları, yaşamın her alanına yönelik çözümler geliştiriyor. Tercih edildiği AVM, havaalanı, ören yeri, turistik tesis ve sanayi bölgelerinde kullanıcısına düşük yakıt ve bakım maliyeti başta olmak üzere birçok avantaj sunan Ortimobil, fabrikalara özel geliştirilen OM- 100U KARGO ve OM-1000 MİNİVAN ile de işletmelerin yükünü hafifletiyor.



Kabinde sürücü ve 1 yolcu, arkasında ise 500 kilograma kadar yük taşıyabilen OM- 100U KARGO, talebe göre açık ya da kapalı kasa olarak üretilebiliyor. Saatte 25 kilometre hıza ulaşıp tam şarjla 60 kilometre kat edebilen araç, yüzde 25’lik tırmanma açısıyla güçlü bir profil çiziyor. KARGO ile aynı yük taşıma kapasitesine sahip OM-1000 MİNİVAN da 30 kilometre hız, 65 kilometre menzil ve yüzde 20’lik tırmanma açısı gibi özellikler barındırıyor. Premium tasarıma sahip MİNİVAN; cam tavan&fan, joystick, arka pencere ve ergonomik koltuğuyla dikkat çekiyor.



Standardında konfor ve güvenlik var

4 teker bağımsız süspansiyon, ses sistemi, USP girişi, geri görüş kamerası, yeni nesil ayna sinyalizasyonu, güçlü motor teknolojisi, yeni nesil batarya düzeneği, jel bataryada 6 saatte şarj, tek şarjla 100 kilometre menzil, lüks deri koltuklar ve her koşula uygun 22 inç dişli lastikler, Ortimobil modellerinde standart donanım olarak sunuluyor.



Öte yandan Ortimobil’in kısa süre önce tanıttığı L7 segmentindeki elektrikli binek aracı ALEXA da şehir içi trafiğinde ulaşıma konforlu bir alternatif oluşturuyor.