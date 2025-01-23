OSB'den Türkiye'de bir ilk: Taktik yaralı bakım eğitimi tamamlandı

ESKİŞEHİR/EKONOMİ

Emekli SAT komandosu Hakan Çalışkan ve Türkiye Dağcılık Federasyonu 3. Kademe Antrenörü Hüseyin Dönmezoğlu tarafından Eskişehir OSB itfaiye personeline “Taktik Yaralı Bakım Eğitimi” verildi. Eğitim, itfaiye ve kurtarma olaylarında yaşanabilecek yaralanmalara doğru müdahaleyi sağlamak ve önlenebilir ölümleri engellemek amacıyla gerçekleştirildi.

Eskişehir OSB İtfaiyesi eğitimden tam not aldı

Eğitim, iki gün boyunca hem teorik hem de uygulamalı olarak sürdü. İtfaiye personeli, eğitim sırasında gerçekçi senaryolar ve simülatörler eşliğinde olası olaylara müdahale etme becerilerini geliştirdi. Özellikle yangın, trafik kazası ve diğer kurtarma olaylarında yaşanan yaralanmalara hızlı ve etkili müdahale yöntemleri detaylı bir şekilde işlendi. Eğitim sonunda gerçekleştirilen kapsamlı bir tatbikatla, personelin öğrendikleri pratikte de test edildi. Tatbikatta, çeşitli zorlu senaryolara başarıyla müdahale eden Eskişehir OSB İtfaiyesi, eğitimden tam not aldı.

Eskişehir OSB olarak öncü rol üstlendik

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, eğitimle ilgili yaptığı açıklamada, “Sanayi bölgemizdeki güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkarmak için kararlılıkla çalışıyoruz. İtfaiye teşkilatımızın uluslararası standartlarda bir eğitim programını başarıyla tamamlaması, sadece bölgemiz için değil, ülkemiz adına da önemli bir kazanım. Bu eğitimle birlikte itfaiyemizin acil durumlara müdahale kapasitesini artırmayı, yangın, trafik kazası ve diğer kurtarma olaylarında yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmeyi amaçlıyoruz. Personelimizin, eğitim sırasında edindikleri bilgi ve becerileri, gerçek hayatta hayati önem taşıyan müdahalelere dönüştürebilecek olması hepimiz için büyük bir güven kaynağı. Eskişehir OSB İtfaiyesi’nin bu alanda öncü rol üstlenmesi, sanayi bölgemizdeki güvenlik anlayışını yeni bir seviyeye taşıyacaktır. Bu önemli başarıda emeği geçen tüm eğitmenlere ve katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.