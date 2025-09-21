OSBÜK Başkanı Kütükcü’nün oğlu Mustafa, İrem Çiçen ile dünyaevine girdi

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un kıydığı nikah törenine, Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek, Mustafa Hakan Özer, Ziya Altunyaldız, AK Parti Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta, Jandarma Genel Komutanlığı Denetim Başkanı Tüm General Şakir Uslu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Cem Zorlu, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, iş dünyası temsilcileri ile protokolden yoğun katılımın olduğu düğün töreninde davetlilere geleneksel Konya Pilavı ikram edilirken, Kütükcü ve Çiçen aileleri de misafirleri ile yakından ilgilendi.