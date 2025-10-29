OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü’den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Cumhuriyetin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen büyük mücadeleler sonucunda milletimize emanet edildiğini vurgulayan Başkan Kütükcü, mesajında birlik, üretim ve milli değerlere vurgu yaptı. Kütükcü mesajında şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyetimizin 102. kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur ve onurla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde verilen eşsiz bir mücadelenin eseri olan Cumhuriyetimiz, milletimizin bağımsızlık iradesinin ve özgürlük tutkusunun en somut ifadesidir. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte aziz milletimiz, egemenliğin kayıtsız şartsız kendisine ait olduğunu tüm dünyaya ilan etmiş, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla güçlü bir geleceğin temellerini atmıştır.

Bizler, üretim gücünü Türkiye’nin kalkınmasının temeli olarak gören OSB camiası mensupları olarak, ecdadımızdan miras aldığımız bu değerleri yaşatmak ve ülkemizi daha ileriye taşımak için azimle çalışıyoruz. Her geçen gün daha fazla üretmeyi, istihdam sağlamayı ve katma değer oluşturmayı bir milli görev olarak görüyoruz. İnancımız odur ki, köklü bir geçmişe, güçlü bir iradeye ve dinamik bir sanayi altyapısına sahip olan ülkemiz, milletimizin kararlılığıyla çok daha güçlü yarınlara ulaşacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.”