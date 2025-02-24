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OSBÜK yönetimi Mersin’de toplandı

Genişletilmiş yönetim kurulu toplantısını Mersin’de düzenleyen OSBÜK’te Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, Mersin sanayisinin gözle görülür değişimine şahitlik etmekten dolayı gururlu olduklarını söyledi.

Haber Merkezi
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OSBÜK yönetimi Mersin’de toplandı
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MERSİN/EKONOMİ

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantısı, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. OSBÜK heyeti; Vali Atilla Toros, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Deniz Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Bedii Canatan, Tarsus OSB Başkan Vekili H. Ruhi Koçak, TÜİOSB Başkanı Gül Akyürek Balta, MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Silifke OSB Başkanı Kaymakam Abdullah Aslaner’i ziyaret etti.

Ev sahipliği için MTOSB Başkanı Sabri Tekli’ye teşekkür eden OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, “Mersin sanayisinin gözle görülür değişimine şahitlik etmekten dolayı gururluyuz” dedi.

Aynı zamanda OSBÜK Denetim Kurulu Üyesi olan MTOSB Başkanı Sabri Tekli ise “Toplantımıza katılarak bizlere güç veren Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ve Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın’a Mersinli sanayiciler adına teşekkür ederiz. Mersin sanayisinin gelişimini, kentin sanayi alanındaki ihtiyaçlarını ve atılımlarını anlattığımız verimli bir program gerçekleştirdik” diye konuştu.

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