Osmangazi Belediye Başkanı Aydın: “Kaçak yapılaşmayla mücadele edeceğiz”

Takip Et

EKONOMİ (BURSA) - Başkan Aydın, Haziran ayının ilk haftasında hizmete açılacak olan Osmangazi Meydanı’ndaki Halk Lokantası’nda Bursa medyası ile buluştu. 31 Mart’ta göreve seçilmelerinin üzerinden 54, mazbata almalarının üzerinden ise 50 gün geçtiğini belirten Aydın, bugüne kadar yapılan faaliyetlerle ilgili bilgilendirmede bulundu. Toplantının yapıldığı Halk Lokantası’nı Haziran ayının ilk haftasında hizmete açacaklarının müjdesini veren Başkan Aydın, “4 çeşit yemeği 80 liradan sunacağımız bu lokantamız, özellikle dar gelirli yurttaşlarımıza, ekonomik sıkıntı içerisinde, günübirlik koşuşturma içerisinde ucuz yemeğe ulaşamayan vatandaşlarımıza hizmet verecek. Adını halk lokantası olarak koyduk. Bu şekilde hazırlayanlara da teşekkür ediyoruz. Saat 11.00 ile 15.00 arası hizmet vereceğiz. Burada yemekler self servis şeklinde aynı anda 300-350 kişiye hizmet verecek. Self servis ve hızlı serviste ortalama ilk etapta bin civarında günlük bir yurttaşımıza ucuz yemek imkanı sunacağız. Amacımız esnafa rakip olmak, onlarla rekabet etmek değil. Ancak günümüz koşullarında bir et yemeğinin 200 lira olduğunu hesaba kattığımızda 3-4 çeşit en uygun esnaf lokantasında 300-350 liraya mal olduğunu düşündüğümüzde, burada o gün yemeğe ulaşamayan vatandaşlarımıza uygun fiyatlı hizmet vereceğiz” dedi.

Deprem riskine dikkati çekti

Son 60 yıldaki hızlı sanayileşme ve buna bağlı olarak yaşanan göç nedeniyle Bursa’nın düzensiz ve kaçak yapılaşmanın en yoğun olduğu illerden biri olduğuna işaret eden Erkan Aydın, hazırlıklarına başladıkları 5 Yıllık Stratejik Eylem Planı kapsamında depremsellik ve kaçak yapılaşmanın engellenmesi konusuna özel önem vereceklerini söyledi. Bursa’nın yüksek deprem riski altında bulunduğuna, özellikle de toprak yapısı nedeniyle Bursa ovasının olası bir depremi normal şiddetinden çok daha fazla hissedeceğini kaydeden Aydın, “Gündemimizden hiç çıkmaması gereken bir deprem gerçeği var. Hızla çalışmalara başlıyoruz. AFAD’ın yaptığı konteyner ve toplanma alanları, yardımların ulaştırılması gibi kapsamlı çalışmalarda üzerimize düşeni yapacağız. Ovaya doğru olan kaçak yapılaşmayı engellemeniz gerekiyor. Hızlı sanayileşme, bu sanayileşmenin getirdiği göç, bunun sonucu olarak da çarpık, düzensiz ve kaçak yapılaşmanın belki de en yoğun olduğu illerden biri Bursa. Bununla da etkin mücadele edeceğiz. Hiç bir mühendislik hizmeti almadan denetim yapılmadan inşa ediliyor. Bu binaları tespit edip yapılmadan müdahale edeceğiz” dedi. Aydın, Ankara yolunun alt kısmının depremden en çok etkilenecek bölge olduğunu tahmin ettiklerini belirterek, ağırlıklı kentsel dönüşüm projelerini bu bölgede planlayacaklarını aktardı. Altıparmak ve Çarşamba bölgesinin de risk barındırdığına işaret eden Erkan Aydın, bu bölgelerin dönüşümüyle ilgili Akademik Odalar, yerel yönetimler ve halkın da dahil olacağı bir süreç içinde hızlı şekilde hareket edeceklerini anlattı.

İlk kreş Hamitler’de açılıyor

Kültürel etkinliklerin yanında rutin belediyecilik faaliyetlerinin de devam ettiğine dikkat çeken Aydın, “Seçim döneminde vaat ettiğimiz sözler var. Buna mukabil, Çarşamba günü Çirişhane’de ilk temelimizi attık. Önümüzdeki hafta Hamitler’de ilk kreşimizin temelini atıyoruz. İlçemizde 7-8 daha kreş tespiti yaptık. Hayırseverleri bulduk. Belediye kasasından bir kuruş para çıkmadan hayata geçecek. Hedefimiz de iki üç ay içerisinde bitirip Bursalı çocuklarımızın kullanımına açmak.” ifadelerini kullandı. Daha sonra Osmangazi Meydanı’nda Genç Kafe’yi hizmete açacaklarını anlatan Başkan Aydın, “Uluslararası zincirlerde satılan bir kahve 100 lira iken burada maliyetine 20 liradan üniversiteli öğrencilerimize ikram edeceğiz. Altında kütüphanesi var. Ücretsiz internet olacak, ücretsiz çorba da dağıtacağız” dedi. Okulların kapanmasının ardından öğrencilere yönelik gezici kütüphane çalışmasını başlatacaklarını kaydeden Aydın, “Mahallelere gidip, senaryo atölyeleri, birlikte şarkı atölyesi, kitap günleri, ritim atölyesi gibi etkinlikler ve faaliyetler bizim yaz için planladığımız etkinlikler. Bunların yanında spor faaliyetleri olacak” diye konuştu.

“Hayvanlar uyutulmasın, kısırlaştırılıp sahiplendirilsin”

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, hayvanlara yönelik yeni kanuni düzenleme ilgili olarak da açıklamalarda bulunarak, “Benim de milletvekilliği yaptığım dönemde Ocak 2020’de bu konu meclise geldi. Araştırma komisyonu kuruldu. 3 ay süreyle çalışıldı. Bunun sonunda taslak getirildi. Yasa çıkartıldı. İktidar partisi bunu yeterli görmüyor. Kamuoyunda tartışmaya açtı. Uyutulma meselesiyle ilgili tartışmalar var. Hiç bir canın, çocuğumuz yaşlımızın bu tür başıboş köpekler tarafından hayatını kaybetmesini istemeyiz. Bununla da mücadele edilmesi gerekir. O araştırma raporu sonucunda ortaya çıkan önemli tavsiyeler vardı. Hayvan haklarıyla mücadele edilmesi için fon kurulması teklif edilmişti. Bunun kaynağının nereden geleceği yazıldı. Belediyelerin aldığı emlak, çevre, temizlik vergileri, milli piyango ve jokeyden alınan gelirler. Bir pay aktarılarak kurulacak fonla, kısırlaştırma yapılması. Bu yapılmayınca hızlı üreme oluyor. Bizim 114 dönümlük Hamitler’de barınağımız var. Her türlü hizmeti yapıyoruz. Uyutulma işlemini doğru bulmuyoruz. Kısırlaştırılıp sahiplendirilmesini doğru buluyoruz. Her hayvan etkin kısırlaştırılırsa popülasyon azalıyor. Mecliste daha önce hazırlanan teklif hayata geçirilsin. Fon kurulsun. Belediyelerde kaynak yok ancak bu fonla kentin nüfusu oranında aktarım olursa mücadele rahatlıkla yapılır. İlk meclis toplantımızda Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’nü kuracağız” diye konuştu.

Basın toplantısında CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten ve belediye başkan yardımcıları de yer aldı.