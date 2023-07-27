Osmangazi Belediyesi, planlı şehirleşmeyi sosyal alanlarla destekliyor

EKONOMİ (BURSA) – Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, modern ve planlı gelişim bölgelerinden Hamitler Mahallesi’nde 50 dönüm alan üzerine kurulan Macera Bursa’nın kısa sürede Bursa’nın yeni buluşma noktası olduğunu söyledi. Dündar, parkın kır kahvesi, yürüyüş yolu, çocuk oyun ve egzersiz alanları, doğal dokuya uyumlu kent mobilyaları, adrenalin park, bahar bahçesi ve masal parkı gibi bölümleri ile her yaştan vatandaşa hitap ettiğini anlattı. İnşa edilen Macera Parkı'nın Bursa Ovasının içerisinde yer alırken bir yandan da Uludağ manzarasına sahip olduğunu kaydeden Dündar, “Özellikle masal bahçesi de ilgi gören ve Türkiye'de çok fazla olmayan yeni bir konsept. Bu yapmış olduğumuz park içerisinde yer alan masal bahçesinde 22 tane ana konu işleniyor. Özellikle çocukların ilgi gösterdiği bir yer” dedi.

Bölgenin gelişime açık bir bölge olduğuna işaret eden Dündar, 2009 yılından bu yana 45 bin daireye oturma izni verildiğini ve 180 bin kişilik modern ve planlı bir şehir kurulduğunu söyledi. Planlı yapılaşmanın bulunduğu yerlerde sosyal donatı alanlarının önemine dikkati çeken Mustafa Dündar, 4 farklı bölümden oluşan adrenalin parkın, macera ve heyecan tutkunlarının vazgeçilmezi olurken, Bursa’nın simgelerinin bulunduğu 6 dönümlük bahar bahçesinin de 247 bin adet bitki ve mevsimlik çiçek ile Türkiye’de bir örnek teşkil ettiğini aktardı.