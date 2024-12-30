Osmangazi Belediyesi, şehre gelen turist sayısını artırmak için çalışıyor

EKONOMİ/BURSA

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, göreve başladığı günden bu yana geçen 9 aylık sürede gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Kısa zamanda birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Aydın, “9 ayda 25 temel atma ve açılış programı düzenledik. Osmangazi’ye kazandırdığımız ilk yatırımımız olan Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Kreşi’nin temelini attık ve kısa süre içerisinde inşaatını tamamlayarak Osmangazililerin hizmetine sunduk. Aynı şekilde Çirişhane Spor Tesisi’ni, Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi ve İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi’ni hizmete açtık. Merkeze uzak mahallelerde yaşayan çocuklarımızın kitaba ulaşımını kolaylaştırmak için Gezici Kütüphane’yi faaliyete geçirdik. Gençlerimizin ucuz ve kaliteli kahvelere ulaşabileceği Genç Kafe’leri ilçemize kazandırdık. Emek Spor Tesisi’nin açılışını yaptık. Bursa’nın ilk Halk Lokantası’nı vatandaşlarımızın hizmete sunduk. Yenibağlar Mahallesi’nde kadınlara özel spor merkezi yaptık. Geçtiğimiz günlerde dördüncü kreşimizin temelini attık. Gençlerimize Atatürk, Cumhuriyet, vatan, millet sevgisi aşılayacak etkinlikler düzenledik” dedi.

“Turistlerin anı biriktirmesi lazım”

Başkan Aydın, ayrıca Bursa’ya gelen turist sayısını arttırmanın yanı sıra turistlerin konaklama süresini uzatmak adına da çalışmalar yürüttüklerini dile getirirken, “Yurt dışına gittiğinde kimse AVM’leri veya plazaları gezmek istemez. Herkes tarihi ve kültürel noktaları, doğal güzellikleri, müzeleri gezmek ister. Bursa’nın bu noktada potansiyeli çok fazla; ancak maalesef biz bu potansiyeli yeterince kullanamıyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak Bursa’nın ‘Old City’ olarak tabir edilen bölgesi Hisar’daki ‘toz bulutunu kaldıralım, insanları bu bölgeye çekelim’ diye çalışmalar yürütüyoruz. İnsanlar o bölgeye gelsinler, tarihi ve kültürel yerleri gezsinler, yaşasınlar, konaklasınlar, yiyip-içsinler diye Muradiye Mahallesi’ndeki Fabrika-i Hümayun’u kamulaştırdık. Burasını Bursalıların ve Bursa’ya gelen turistlerin hizmetine sunmak istiyoruz. O bölgedeki tarihi ortaya çıkarırken, bölgenin canlanması adına da çalışmalar yürütüyoruz. İnsanların oraya gittiklerinde yaşaması ve anı biriktirmesi lazım. Bunun için o bölgede sergiler, konserler, sokak festivalleri düzenlemenin yanı sıra yeme içme, danışık ve gezek gibi kültürel öğeleri de insanlara aktaracağız” dedi.