Osmangazi Belediyesi’nden işçiye ek zam

EKONOMİ (BURSA) - Osmangazi Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası, belediyede çalışan 2 bin 250 işçiyi kapsayan ek zam protokolü imzaladı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz arasında imzalanan sözleşme ile belediye çalışanlarının en düşük net 19 bin 500 TL maaş alması sağlandı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Belediye olarak hayata geçirdiğimiz vizyon projeler, yaptığımız birçok iş Türkiye’de adından söz ettiriyor. Yaptığımız her işte alın teri var. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugünün şartlarında Osmangazi’nin her sokağı ve caddesini birer şantiye olarak görüyoruz. Şehrimiz için durmadan çalışıyoruz. Özverili çalışmaları görüyoruz ve bu çalışmaların karşılığını da vermek istiyoruz. Dünya genelinde yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve enflasyon ile milli mücadele kapsamında biz de emekçilerimizi ezdirmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Enflasyon ile mücadelede kararlıyız. Devletimizle birlikte fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Onların enflasyonu yükseltmesine dur diyeceğiz” dedi.