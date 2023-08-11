Osmangazi Meydanı, kente yeni bir kimlik kazandırmayı hedefliyor

Esra Özarfat

BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 2009 yılında projelendirilen meydanın imar planlarında ‘5 emsal’ olarak yer alan ticari bir bölge olduğuna işaret ederek, “Bursa’nın en yoğun yerlerinden biri. 5 emsal olmasına rağmen kamusal alan ilan ederek halkın kullanımına sunduk. Yapılan kamulaştırmalar ile Bursa’nın çöküntü alanını yeniden ihya ederek 40 bin metrekarelik alanda şehrimizin vitrin ve kimliği olmasını hedeflediğimiz yeni bir meydanı ortaya çıkartıyoruz. Bugüne kadar 105 adet bina kamulaştırıldı. Proje, içerisinde nikah salonu, 2 bin araçlık otoparkı, konser, gösteri gibi farklı etkinliklere imkan sağlayacak sosyal alanları ile 24 saat yaşayan bir yer olacak. İki etap halinde planlanan projenin ilk etabını tamamlıyoruz. İkinci etapta da kamulaştırma çalışmalarında sona gelindi. Osmangazi Meydanı, alt ve üst mahallelerimizin kopukluğunu ortadan kaldıracak, Santral Garaj Bölgesi, Merinos Parkı ile bağlanacak” dedi.

Çarşı merkezdeki yoğunluğu artırmadan hareketliliği sağlayacaklarını belirten Mustafa Dündar, yatırım tutarı 416 milyon lira olan projenin toplam alanının 72 bin metrekare olduğuna işaret etti. Osmangazi Meydanı’nın şehircilik felsefesi ile de öne çıkan bir proje olacağına vurgu yapan Dündar, 2 bin araçlık kapalı yer altı otoparkının aynı zamanda olası afet durumlarında vatandaşların toplanma merkezi olarak kullanılacak özellikte inşa edildiğini dile getirdi. Dündar, “Proje ile Ulubatlı Hasan Bulvarı’ndaki doğu-batı trafik aksı yer altına alınacak, demiryolu altı ile şehrin üst kısmı birleştirilerek bütünlük sağlanacak. Park et - devam et uygulaması ile otoparka bırakılan araçlar sayesinde Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi ile şehir merkezine yüklenen araç trafiği de azalmış olacak” diye konuştu.