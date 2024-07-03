OSS Derneği YK Başkanı Özçete: Elektrikli araçlarla beraber yedek parça sektörü büyüyecek

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Özçete Şirketler Grubu ve Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özçete Konya’da gerçekleştirdiği ziyarette sektörün geleceği ve Konya’daki durumu hakkında EKONOMİ Gazetesine açıklamalarda bulundu.

1995 yılında İstanbul’da kurulan OSS Derneği’nin bugün gelinen noktada 270’i aşkın üyesiyle beraber Türkiye’nin pek çok ilinde, adil rekabetin sağlanması, sektörün büyümesi ve son tüketici haklarının savunulması adına faaliyetlerine devam ettiğini söyleyen Özçete, “Konya İstanbul’dan sonra İzmir’le beraber en yoğun üye yapısını üzerinde bulunduruyor. Özellikle Konya’daki üyelerimizin çoğunluğunun üretici olması ve Avrupa’daki ihracat potansiyeline uyumlu olması bizlerin çok daha fazla iletişim halinde olmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Geçtiğimiz aylarda Konya’daki üyelerimizle Konya Sanayi Odası ortaklığıyla bir buluşma gerçekleştirmiştik. Diğer illerde de yine buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Bu buluşmaların en önemli noktası firmaların dernek çatısı altında iletişimlerini artırıp birbirlerinin know-how’larından faydalanması. Önümüzdeki süreçlerde de kesintisiz olarak üye buluşmalarımızı gerçekleştirmeyi düşünüyoruz” dedi.

“5 bin kalem yedek parça hayatımızdan çıkacak”

Sektörde yaşanan gelişmelerin büyümeyi de beraberinde getireceğini belirten Ali Özçete, “Geçtiğimiz yıl ülkemizde 1,2 milyon araç satışı gerçekleşti. 2024 yılının sonunda da yine bu rakamı yakalayacağımızı düşünüyoruz. Fakat Türkiye’de kişi başına düşen araç parkuru olması gerekenin altında. Bugün sektördeki en önemli gündem maddesi elektrikli araçlar. Elektrikli araçların hayatımıza girmesiyle beraber yaklaşık 5 bin kalem yedek parça da hayatımızdan çıkacak. Bu durumda tüketim mamullerinde bir azalma bekliyoruz. Elektrikli araçlarla motor ve şanzıman parçalarına artık ihtiyaç duymayacak olsak da bu yeni model araç parkurlarıyla birlikte sektörün faklı alanlarda büyümeye devam edeceğini öngörüyoruz“ şeklinde konuştu.

Türkiye Otomotiv Satış Sonrası Yenileme Pazarının Stratejik Analizi raporuna da değinen Özçete, “Sektörümüzün büyüklüğünü bugüne kadar tahmini rakamlarla ölçüyorduk. Elimizde resmi rakamlar olmadığı için de gerek üretici gerek dağıtıcılarımız yatırım yapmak istediğinde pazar büyüklüğünün ne kadar olduğunu bilemiyordu. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek bütün özlük hakları OSS derneğimize ait olan bu sektörel analizi hazırlayarak tüm sektör paydaşlarımıza armağan etmiş olduk. Böylece yatırım yapmak isteyen firmalarımız doğru planlamayı yapabilecekleri bilgilere erişmiş oldu” dedi.