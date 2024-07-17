Otokoç Gaziantep’te ikinci el otomobil pazarına hakim olmayı hedefliyor

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

İkinci el otomobil alım-satımında tercih edilen firmalar arasına giren Otokoç 2. el Gaziantep Bayii Satış Müdürü Murat Ünlü, Haziran ayında otomobil fiyatlarının düştüğünü ve düşüşün devam edeceğini açıkladı. Ünlü, Gaziantep pazarının güçlü bir ekonomiye sahip olduğunun altını çizerek, hedeflerinin pazar hakimiyeti olduğunu kaydetti.

Otokoç’un koşulsuz şartsız 7 gün- 500 km sonrası iade şartından söz eden Ünlü, “Otokoç Gaziantep’te açılalı iki ay oldu. Marka algımız güven ve doğru iş yaptığımız için oldukça iyi. İnsanlar Otokoç’a gelirken koşulsuz şartsız 7 gün 500 km içerisinde iade edebilme haklarını biliyorlar. Aracı alıp deneyip, beğenmediklerinde iade edebiliyorlar bu da müşterilerin tercihlerini etkileyen bir deneyim. Gaziantep’te müşteriler hem araç alımda, hem satımda Otokoç’u tercih etmeye başladı. Toplam şubelerimiz 50’nin üzerinde. Giderek ağımızı genişletmek istiyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde ülkenin her şehrinde Otokoç’u göreceksiniz. Gaziantep çok değerli bir pazara sahip, sanayi bölgesinde olmamız bizim için avantaj. Gaziantep’te ikinci el araç piyasasına hakim olmak için kendimize 1 yıl hedef koyduk” şeklinde konuştu.

“Otomobil fiyatlarında düşüş Temmuz’da da devam edecek”

Haziran ayında otomotiv fiyatlarının düştüğünü kaydeden Ünlü, sözlerine şöyle devam etti, “Gaziantep otomobilde güzel bir pazara sahip. Ekonomideki gelişmeler tüm sektörleri etkilediği gibi bizim sektörümüzü de etkiledi. Haziran ayında 2. El otomobil fiyatlarında bir düşüş yaşandı. Sıfır otomobillerde güvenlik paketi kampanyası yapılması stok eritmek için iyi bir yöntemdi. Bu kampanyalar ikinci el pazarına yansıdı fiyatlar bu nedenle düştü. Temmuz ayında da aynı etki devam edecek. Ancak otomotiv pazarı kısa bir süre sonra yükselişe geçecektir. Faizler de düşmeye başladı, insanlar harcamalarını tutuyor şu an ama bu bir yerden sonra böyle olmayacak. Otomotiv sektöründe bu sebeple yükseliş bekliyoruz. İkinci elde fiyatlar geçen yıla göre yüzde 30 düşüş gösterdi. Düşüş daha fazla devam edemez.”