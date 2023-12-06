Otomotiv ihracatı kasımda yüzde 10 arttı

EKONOMİ/BURSA

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin kasım ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 10,4 artış ile 3 milyar 172 milyon dolar oldu. Türkiye ihracatında birinci sırada yer alan endüstrinin payı ise yüzde 13,8 olarak gerçekleşti.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Otomotiv endüstrimiz bugüne kadarki en yüksek kasım ayı ihracatına imza attı. Bu rakam aynı zamanda Mart 2023 dönemindeki 3,3 milyar doların ardından tarihte aylık bazda ulaşılan ikinci en yüksek rakam oldu. Kasımda binek otomobiller, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ve otobüs minibüs midibüs ihracatı çift haneli arttı. Ocak-kasım döneminde 11 aylık ihracatımız ise yüzde 14 artışla 31 milyar 831 milyon dolara ulaştı. Aralık ayında da elimizden gelenin en iyisini yaparak 2023 yılını yeniden lider sektör olarak kapatacağız” dedi.

Tedarik endüstrisinden 1,2 milyar dolar ihracat

Kasımda en büyük ürün grubu Tedarik endüstrisi ihracatı 1 milyar 239 milyon USD oldu. Binek Otomobiller ihracatı %12 artarak 949 milyon USD, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı 499 milyon USD, Çekiciler ihracatı 175 milyon USD, Otobüs-minibüs-midibüs ihracatı %31 artarak 271 milyon USD oldu.

Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta %4 oranında artış görülürken, yine önemli pazarlardan Rusya Federasyonu’na %27, İspanya’ya %15, Çekya’ya %19, Romanya’ya %62 ve Birleşik Krallık’a %39 ihracat artışı yaşandı. İtalya’ya ise %11 ve Hollanda’ya %15 ihracat düşüşü oldu.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan İspanya’ya %96, Birleşik Krallık’a %17, Almanya’ya %39, Polonya’ya %63, Cezayir’e %100, Hollanda’ya %53 ihracat artışı, İtalya’ya ise %11, Slovenya’ya %29 Fas’a %70 ve Mısır’a %91 ihracat düşüşü yaşandı.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise Birleşik Krallık ve İtalya’ya %30’ar, Slovenya’ya %115, Belçika’ya %28, Fransa’ya %21 İspanya’ya %40 ihracat artışı görülürken, ABD’ye %100 ihracat düşüşü gerçekleşti.

Otobüs-Minibüs-Midibüs ürün grubunda ise İtalya’ya %37, Almanya’ya %54, İspanya’ya %268 ihracat artışları yaşandı.

Almanya’ya yine en büyük pazar

Ülke bazında en büyük pazar Almanya’ya 433 milyon USD’lik ihracat yapıldı. Birleşik Krallık 306 milyon USD’lik ihracat rakamı ile ikinci büyük pazar olurken, bu ülkeye yönelik otomotiv ihracatı geçen yıla göre %25 arttı. Üçüncü büyük pazar konumunda yer alan Fransa’ya yönelik ihracat ise %0,5 artışla 297 milyon USD oldu. Yine önemli pazarlardan İspanya’ya %64, Polonya’ya %29, Slovenya’ya %17, Rusya’ya %21, Romanya’ya %55, Hollanda’ya %56 ihracat artışı olurken, ABD’ye %37, İsrail’e %68 ve Mısır’a %64 ihracat düşüşü yaşandı.

Geçen ay Avrupa Birliği Ülkeleri %68 pay ve 2 milyar 148 milyon USD ile ülke grubu bazında ihracatta yine ilk sırada yer aldı. AB Ülkelerine ihracat %19 arttı. Diğer Avrupa Ülkeleri %12 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna yönelik ihracat %24 arttı. Kasımda Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine %31, Orta Doğu Ülkelerine %38 ihracat düşüşü yaşandı.