"Otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı ortalama üstünde"

SABİHA TOPRAK-KOCAELİ

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre, haziran ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi. Zeytinoğlu, “Haziran ayında kapasite kullanım oranı Türkiye genelinde yüzde 76.8 ile geçen yılın aynı ayına göre 0.8 puan gerilerken, mayıs ayına göre 0.8 puan arttı. Oda olarak her ay düzenli açıkladığımız Kocaeli imalat sanayi kapasite kullanım oranı ise haziranda yüzde 71.8 ile mayıs ayı ile aynı seviyede gerçekleşirken, geçen yılın aynı ayına göre 0.1 puan arttı. Sektörlere baktığımızda; haziran ayında otomotiv, kimya, makine, plastik ve kauçuk sektörleri kapasite kullanım oranları genel ortalamanın üzerinde gerçekleşen sektörler olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

Kocaeli firmalarının beklentileri

Kocaeli firmalarının gelecek dönem beklentilerine yönelik açıklamalarda bulunan Zeytinoğlu, “Haziran ayı anketine katılan Kocaeli firmalarının temmuz ayı iç ve dış piyasadaki beklentilerine baktığımızda; firmalarımızın yüzde 21’i temmuz ayında iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 17’si azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 62’sinde ise iç sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. İhracat yapan firmaların yüzde 19’u dış siparişlerinin temmuz ayında arttığını belirtirken, yüzde 15’i azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 66’sında ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır” ifadelerini kullandı.