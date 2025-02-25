Otomotiv ve tekstil firmalarının yalnızca yüzde 12’si HREDD uygulamaları yapıyor

EKONOMİ/BURSA

Türkiye’deki işletmelere insan hakları ve çevresel durum tespiti (HREDD) alanında bilgi, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlamak üzere Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ) iş birliği, Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) finansal desteği ile geçtiğimiz yıl hayata geçirilen Sorumlu İşletmeler Destek Merkezi (Responsible Business Helpdesk / RBH Türkiye), Bursa’da bir etkinlik düzenledi. Marmara ve İç Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MARSİFED) ev sahipliğinde, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen etkinlikte, ‘Türkiye’de Sorumlu İşletme Davranışları’ başlıklı araştırma raporu da ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Ünlü, işletmelerin çevresel ve sosyal etkileri gözeten bir anlayışla hareket etmesinin sürdürülebilir rekabetin temel taşlarından biri olduğunu söyledi. Özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) gibi küresel düzenlemelerin iş dünyasının karbon ayak izini azaltmasını, döngüsel ekonomiye geçiş yapmasını ve sürdürülebilir üretim modellerini benimsemesini zorunlu kıldığını ifade eden Ünlü, “Ülkemizin en büyük ihracat pazarı olan Avrupa Birliği ile ticari ilişkilerimizi korumak ve güçlendirmek için işletmelerimizin bu dönüşüme hızla adapte olması gerekiyor. AYM’ye uyum, yalnızca küresel tedarik zincirlerindeki yerimizi güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda ekonomik kalkınmamızın daha sürdürülebilir ve dirençli bir yapıya kavuşmasını da sağlayacaktır. RBH Türkiye de yeşil dönüşüm ve iklim değişikliğiyle mücadelede Türk iş dünyasına rehberlik eden önemli bir adımı temsil ediyor. Sorumlu işletme uygulamalarının yaygınlaştırılması, şirketlerin yalnızca çevresel etkilerini azaltmakla kalmayıp aynı zamanda sosyal ve yönetişim alanlarında da daha sürdürülebilir bir yapı kurmalarını sağlamayı hedefliyor. Çünkü işletmelerin insan haklarına duyarlı, çevresel etkilerini minimize eden ve şeffaf yönetişim ilkelerini benimseyen bir anlayışla hareket etmeleri artık bir tercih değil, bir zorunluluktur” dedi.

“RBH Türkiye ihracatta yol gösterici olacak”

Organizasyonun açılışındaki konuşmasında Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, Türkiye’nin ilk ‘Yeşil OSB'lerinden biri olan NOSAB’ın çevresel etki farkındalığını kanıtlamış bir OSB olduğunu vurgulayarak “Bunun yanı sıra eşitlik ve adalet politikası ile hem insan hakları hem de sürdürülebilirlik alanında önemli adımlar atıyoruz. Dezavantajlı grupların iş gücüne katılımını artıran ve farkındalık yaratan projelerle ve 'nosabdaeşitiz' etiketiyle farkındalığı artırıyoruz” derken, MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın ise küresel ekonomideki mevzuat ve düzenlemelerin uluslararası pazarda faaliyet gösteren işletmeler için hem yeni fırsatlar hem de önemli sorumluluklar oluşturduğuna dikkat çekti. MARSİFED’in bu süreçte iş dünyasının yanında olduğunu belirten Akın, “RBH Türkiye’nin federasyonumuzun sorumluluk bölgesindeki iller arasında yer alan Bursa’da düzenlediği bu etkinlik de işletmelerimizin sürdürülebilir üretim, tedarik zinciri yönetimi ve ihracata yönelik yeni düzenlemelere uyum konularında yol gösterici olacak” diye konuştu.

“Büyük ölçekli firmalar daha bilinçili”

Açılışın ardından “Avrupa Birliği Kurumsal Sürdürülebilirlik Düzenlemeleri Bağlamında İş Dünyasında İnsan Hakları Kapsamı ve Yasal Yükümlülükler” ve “Avrupa Birliği Kurumsal Sürdürülebilirlik Düzenlemelerine Uyum İçin Yol Haritası Oluşturma” başlıklı iki seminer düzenlendi.

Katılımcılara merkez hakkında bilgi veren RBH Türkiye Direktörü Şeyda Dağlı Karadişoğulları, ‘Türkiye’de Sorumlu İşletme Davranışları’ başlıklı araştırma raporunun sunumunu da yaptı. RBH Türkiye tarafından Türkiye’nin en büyük ihracat sektörlerinden otomotiv ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların HREDD konusundaki farkındalık, risk ve ihtiyaçlarını ortaya koymak üzere hazırlanan rapor kapsamında, her iki sektörden 50’şer olmak üzere, toplam 100 firma ile anket yapıldı. 14 sektör temsilcisi ve uzmanla da derinlemesine görüşmeler gerçekleştirildi. Buna göre HREDD konusundaki farkındalık seviyesi özellikle KOBİ’lerde düşük çıktı. Büyük ölçekli firmaların ise bu konuda daha bilinçli olmakla birlikte uygulamada çeşitli zorluklar yaşadığı tespit edildi. Alman Tedarik Zinciri Yasası’nı daha önce duyan katılımcıların oranı otomotivde yüzde 8, tekstilde yüzde 2 olurken AB Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Direktifi’nde bu oran otomotivde yüzde 60, tekstilde yüzde 62’ye yükseldi. HREDD alanında uygulama yapma oranı ise tekstil sektöründe yüzde 18, otomotivde ise yüzde 6 seviyesinde kaldı; iki sektörün ortalaması yüzde 12 oldu. HREDD ile ilgili uygulamalar esnasında en çok karşılaşılan üç zorluk finansman, tedarikçilerin uygun politikalara sahip olmaması ve şirket içi uzman kaynağının yetersizliği olarak sıralandı.