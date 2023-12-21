Otomotivde ‘terminal’ konsepti İstanbul’dan sonra İzmir’de

EKONOMİ / İZMİR

Hizmet ağını sürekli genişleten 2plan, İstinyePark İzmir’e komşu 3 kattan oluşan 30 bin metre karelik alanda İzmir ve tüm Ege Bölgesi’ne ikinci el araç satışlarıyla birlikte komple hizmet sunmaya başladığını duyurdu.

2plan Terminal, perakende satış ve satın alma işlemlerinin yanında son kullanıcıların da ihalelerden araç satın almasına ya da ihalelerde aracını satmasına olanak tanıyor. Tek çatı altında gerçekleştirilecek hizmetler arasında; garanti, kasko, sigorta, kredi, takas imkânı, ücretsiz ekspertiz, car care işlemleri ile kişilerin kendi araçlarını ihaleyle satışını veya konsinye olarak değerlendirme imkanları da bulunuyor.

“İzmir’e kurumsal 2. el pazarında yeni bir soluk getireceğiz”

2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, Türkiye otomotiv pazarında 2’si terminal ve 14 showroom ile yer aldıklarını ve güven duyulacak bir kurumsal yapıyı daha hayata geçirdiklerini belirterek, “2022 yılında İstanbul’da açılan 2plan Terminal konseptinin İzmir’de de hizmet verecek olmasından mutluyuz. İzmir’e kurumsal 2. el pazarında yeni bir soluk getirerek farklı ve benzersiz bir deneyim yaşatmayı amaçlıyoruz. Bu konsept İstanbul’da büyük başarı elde etti ve beğeni ile karşılandı. Bu başarıyı İzmir’de de yakalayacağımıza eminim. Vereceğimiz hizmetlerin yanı sıra Terminal’in fiziksel özellikleri ve sosyal imkanlarıyla da örneği olmayan benzersiz bir konsept oldu. Bunun yanında 2plan olarak premium araç segmentini özel bir alan olarak görüyoruz. Bu tecrübemizi de İzmir’e taşıyacağız. İstinyePark’a komşu olmamız lokasyon olarak da bize büyük avantajlar getirecektir” dedi.

“Otomotiv piyasası için 2024 zor geçecek”

2. el otomotiv sektörünü de değerlendiren 2plan Orhan Ülgür, “2024 sektör için zor bir yıl olacak. Kurun pozisyonu, buna bağlı sıfır araç fiyatları ile kredi oranları ve kredi bulunurluğu ikinci el satışlarında önemli parametreler olacak. Ayrıca 2024 yılında faiz oranlarının yüksek seyretmesi hem sıfır, hem de buna bağlı olarak ikinci el satışlarına yansıyacak. Sıfır otomobil satışlarında yüzde 30'luk bir gerileme bekleniyor. Buna paralel olarak ikinci el satışlarında da bir miktar gerileme olabilir” diye konuştu.