Otoyolda duran esrarengiz cisim 5 araca kaza yaptırdı

Anadolu Otoyolu'nda İstanbul istikametine seyreden bir panelvan, Bolu mevkisinde yol üzerinde bulunan bir cisme çarparak hasar aldı.

Panelvanın çarptığı cisim, yolda bulunan 4 otomobilin daha kaza yapmasına neden oldu. Cisme çarpan bazı araçların lastikleri patlarken bazılarında ise maddi hasar oluştu.

Araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve kara yolları ekipleri geldi. Ancak kara yolları ekipleri, bölgede yaptıkları tüm aramalara rağmen esrarengiz cismi bulamadı.

Polis ekipleri ise araç sürücülerine maddi hasarlı kaza tutanağı hazırlamalarında yardımcı oldu.