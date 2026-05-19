Outdoor Store Suadiye’de ilk komünite mağazasını açtı

Outdoor kültürünü yalnızca ürün odaklı değil; deneyim, topluluk ve yaşam tarzı ekseninde yeniden tanımlayan Outdoor Store, ilk komünite mağazasını İstanbul Suadiye’de düzenlenen özel bir lansmanla kapılarını açtı. Doğa, keşif ve aktif yaşam tutkunlarını bir araya getiren açılış organizasyonu; atölyelerden deneyim alanlarına, gün boyu süren etkinliklerden sosyal buluşmalara kadar birçok renkli ana ev sahipliği yaptı.

Outdoor yaşam kültürünü şehir hayatıyla buluşturmayı hedefleyen yeni mağaza konsepti, ziyaretçilere yalnızca alışveriş değil aynı zamanda paylaşım ve deneyim odaklı bir buluşma alanı sundu. Yoğun katılımla gerçekleşen açılışta katılımcılar, farklı aktiviteler ve interaktif etkinliklerle outdoor ruhunu yakından deneyimleme fırsatı buldu.

Şehir yaşamıyla doğa ruhunu aynı çatı altında buluşturan mağaza konsepti; kamp, seyahat, outdoor sporları ve keşif kültürüne ilgi duyan ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Gün boyunca mağazayı ziyaret eden katılımcılar, seçkin markaların özel koleksiyonlarını yakından inceleme ve deneyimleme fırsatı bulurken, Outdoor Store’un topluluk ve deneyim odaklı yaklaşımını da keşfetti. Açılış boyunca düzenlenen etkinlikler ise ziyaretçilere yalnızca bir alışveriş deneyimi değil, outdoor yaşam kültürünü hissettiren sosyal bir atmosfer sundu.

Açılışa ilişkin değerlendirmede bulunan Outdoor Store Kurucusu İlker Tulunay, “Outdoor Store’u yalnızca bir mağaza olarak değil, outdoor kültürünü ve deneyimlerini paylaşan, insanların bir araya gelip zaman geçirebileceği bir komünite alanı olarak kurguladık. İlk mağazamızın gördüğü yoğun ilgi ve oluşan enerji, doğru bir hayalin peşinden gittiğimizi bize bir kez daha gösterdi. Bundan sonraki süreçte yapacağımız etkinlikler, atölyeler ve benzeri buluşmalarla outdoor ruhuna sahip herkesin deneyimlerini daha fazla insana ulaştırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.