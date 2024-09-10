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Outdoorfest’te deneyim rüzgarı esecek

Doğanın kalbi Nefes Orman’da bu yıl 21-22 Eylül’de gerçekleştirilecek olan OutdoorFest, doğa ve macera tutkunlarını bir araya getirecek.

Haber Merkezi
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Outdoorfest’te deneyim rüzgarı esecek
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EKONOMİ / KOCAELİ

Doğa, aktivite, spor ve sağlıklı yaşam severleri buluşturan, outdoor aktivite kültürü ve sürdürülebilirlik konuşan tek festival olan OutdoorFest, bu yıl 21-22 Eylül’de 6. kez gerçekleştirilecek.

Doğanın kalbi Nefes Orman’da kapılarını açan OutdoorFest, offroad parkuru, binicilik, drone ve enduro gibi deneyim alanları ve eğitici atölyeleri, alanında uzman markaları ve ünlü isimlerin katılımlarıyla gerçekleşecek Nature Talks ve konserlerle doğa tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Festivalde ayrıca Outdoor Awards kapsamında sürdürülebilirlikten doğaya katkıya kadar birçok alanda kendini kanıtlayan markalar ödüllendirilecek.

Dikkat çeken markalar 42 kategoride ödüllendirilecek

21 Eylül akşamı OutdoorFest ile eşzamanlı olarak öne çıkan markalar “Outdoor Awards” ile ödüllendirilecek. Bu yıl 3. kez gerçekleştirilecek olan Outdoor Awards, bu yıl da sürdürülebilirlikten doğaya katkıya kadar pek çok alanda öne çıkan markaları toplamda 42 kategoride outdoor’un en iyileri olarak onurlandıracak. Outdoor Awards, tüm festival katılımcılarına açık olacak.

Doğayı seven herkesi buluşturacak olan bu festivale “Popy Para” indiren herkes ücretsiz olarak katılabilecek.

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