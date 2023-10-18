Oyun Geliştirme Yarışması'nın kazananları belli oldu

ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezinde düzenlenen yarışmanın açılışına Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, BEBKA Eskişehir Koordinatörü Dr. Güliz Ünal, Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) ve Açıköğretim Fakültesi öğretim elemanları ile çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.

Projenin yaklaşık bir yıllık çalışmanın sonucunda hayata geçirildiğini belirten Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir'in 3 üniversitesiyle oyun ve animasyon geliştirme merkezi kurma konusunda büyük potansiyelinin bulunduğuna dikkat çekti. Erdal; "Biz de bu potansiyele güvenerek böyle bir projeye başladık. Bugün de bu projenin son aşamasındayız. Oyun geliştiriciler hünerlerini gösterecekler. 14 üniversiteden gencimiz 48 saat oyun geliştirecek" dedi.

"Eskişehir sanat ve tasarımın merkezi olacak"

Eskişehir'in yeni sanat tasarım ve oyun geliştirme merkezi olmasını hayal ettiklerini sözlerine ekleyen Erdal, Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki Çizgi Film ve Animasyon Bölümü'nün en çok istihdam üreten programlardan biri olduğunu anlattı. Öğrencilerin bölüme özel yetenek sınavıyla alındığına Erdal, "Buradan mezun olan gençler hem yurt içinde hem de yurt dışındaki birçok firmada rahatlıkla iş bulabiliyor. Teknopark'taki oyun geliştirme firmaları da bu ekosistemi destekliyor. Yakın zamanda bir sanat ve tasarım merkezi kurduk, Yükseköğretim Kurulundan da onay aldı. Eskişehir'in tasarımla sanatı bir araya getiren merkez haline gelmesini istiyoruz. Bunu daha geniş düşünerek sanat tasarım merkezi olarak planladık. Eskişehir'i bu anlamda önemli bir üs haline getirmek istiyoruz."

Projenin yürütücülük görevini üstlenen ve açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, Anadolu Üniversitesi’nin AR-GE çalışmalarına değinerek şu bilgileri paylaştı: “Üniversitemizde oyun ve animasyon geliştirmeye yönelik merkezler kuruldu ve bunun sonuçlarını olumlu yönde alıyoruz. 18 farklı üniversiteden öğrenciler ve bireysel katılımcılar da dahil olmak üzere 85 kişi bu etkinlikte yer aldı. 20 ekip kesintisiz bir şekilde elinden geleni yaparak bu noktaya ulaştı. 48 saatin sonunda ortaya koyulan çalışmaların sonuçları açıklanacak ve sonuç ne olursa olsun herkes kazanmış olacak. Yarışmanın hepinize ilham vereceğini umuyoruz.”

Açılışta söz alarak oyun geliştirme sektörünün önemine vurgu yapan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Eskişehir Koordinatörü Dr. Güliz Ünal, “Kurumumuz adına 2014-2015 tarihlerinden itibaren oyun geliştirme ve animasyon ile ilgili çok sayıda etkinlik ve araştırma gerçekleştirdik. Sektöre yönelik hazırladığımız raporlarda oyun geliştirme konusu için nitelikli insan gücüne ihtiyaç olduğunu fark ettik. Bu alana yönelik çalışmalarımızı Anadolu Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştiriyoruz. 48 saat boyunca buradaydınız ve hepinizin güzel işler başardığını düşünüyoruz. Sizler kadar biz de heyecanlıyız. Umarım emeklerinizin sonucunu alırsınız” ifadelerini kullandı.

Yarışmanın kazananları belli oldu

13- 15 Ekim tarihleri arasında düzenlenen projede 20 takım geliştirdikleri oyunları jüriye sundu. Değerlendirme sonuçlarına göre; Onur Uyanık, Berkem Bulut, Hilal Çetintaş, Yusuf Ekici ve Mehmet Özden’den oluşan “Ghost” ekibi üçüncü; Emir Cihan Alper, Enes Işık, Ataer Koçak ve Sait Cihan Öztürk’ten oluşan “Disco” ekibi ikinci ve Defne Çetim, İskender Baltacı, Süleyman Güler, Berk Ceyhun Özgen ve Hüseyin Koçer’dan oluşan “Kasanın Bekçileri” ekibi birinci oldu.