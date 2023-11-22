Özbak Orman Ürünleri’nden metal işlemeye yeni yatırım

Özbak Orman Ürünleri Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Taner Baktır, mobilya sektöründe artan metal ihtiyacını karşılamak için yaklaşık bir yıl içinde yeni bir tesis yatırımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

20 bin metrekarelik alanda yaklaşık 150 kişilik kadro ile faaliyette bulunduklarını, günlük 700 plaka sunta kesebildiklerini ve aylık 3 bin parça modüler mobilya üretebildiklerini kaydeden Baktır, mevcut tesislerine ek olarak yine Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde 3 bin metrekarelik kapalı alanda metal işleme ve kaplama tesisini hayata geçirdiklerini belirterek, “Yaklaşık 15 milyon TL’lik bir yatırımla tesisimizi hayata geçirdik. Hem seri üretim hem de fason kaplama hizmeti veriyoruz. 10 farklı renk seçeneğimiz var. Kayseri’de bizim dışımızda bu kadar çok renk seçeneği sunan başka bir firma yok. Son iki üç yıldır metalin mobilyadaki kullanımı arttı. Ahşap ve plastik, yerini metale bırakmaya başladı. Bizde sektörümüzün değişen talebini karşılamaya yönelik böyle bir yatırımı hayata geçirmeyi uygun gördük” açıklaması yaptı.

Baktır, Özbak Orman Ürünleri olarak mobilya sektörünün ve müşterilerinin ihtiyacını doğru okuyabilmek için saha çalışmalarında bulunmaya ve bu ihtiyaçlara cevap verecek yeni yatırımları hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.