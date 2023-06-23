Özbekistan ticaret imkanları Bursa’da anlatıldı

EKONOMİ (BURSA) – Toplantıya Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alişer Agzamhodjaev, Özbekistan İstanbul Başkonsolosu Amirsaid Agzamhodcaev, Özbekistan Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosı Ali Baklan, TEKSİDER Başkanı Nermin Ceyhan, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Toplantının açılışında konuşan TEKSİDER Başkanı Nermin Ceyhan, tekstil ve konfeksiyon sektörünün yatırım, istihdam ve ihracat bakımından otomotiv ile birlikte Bursa'nın iki lokomotif sektöründen biri olduğuna işaret etti. Bursa’da sadece OSB'lerde faaliyet gösteren 4 binden fazla tekstil ve hazır giyim firması bulunduğunu belirten Ceyhan, ticari potansiyelin yüksek olduğu ülkelerle ticaret imkanlarını düzenlenen toplantılarla masaya yatırdıklarını, Özbekistan’ın da güçlü ekonomisiyle Asya'nın parlayan yıldızı olduğuna vurgu yaptı.

Özbekistan İstanbul Başkonsolosu Amirsaid Agzamhodcaev de Özbekistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihin en parlak döneminde olduğuna işaret etti. 5 yıl önce 1 milyar dolar olan iki ülke arasındaki ticari hacmin 3.5 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirten Agzamhodcaev, “Ticari açıdan 4’üncü, ihracat açısından 3’üncü büyük ortağımız Türkiye'dir. Uluslararası ekonomi platformlarında birbirinizi destekliyoruz” dedi.

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği Ticaret ve Ekonomi Müsteşarı Maşrab Movirov da Özbekistan ve Türkiye arasındaki ticaret imkanları konulu sunumu gerçekleştirdi.