Özbekistan ve İzmir Serbest Bölgesi arasında ticaret köprüsü kuruldu

İZMİR / EKONOMİ

İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ) Yönetim Kurulu Üyeleri Abdurrahman Akay ve Mehmet Eriten ile İZBAŞ Genel Müdürü Gürsel Bahçıvancılar’ın ev sahipliği yaptığı Özbekistan heyetine, bölgede yatırım yapan şirketlere sağlanan kolaylıklar ve avantajlar hakkında detaylı bilgi verildi.

Özbekistan Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Maşrab Mamirov’un başkanlığındaki heyette; Özbekistan’da faaliyet gösteren deri işleme ve ayakkabı sektörü temsilcilerini çatısı altında buluşturan, toplamda 363 milyon dolar ihracat hacmine sahip 568 şirketi temsil eden bir sivil toplum kuruluşu olan Uzcharmsanoat Derneği yöneticileri de yer aldı.

Özbekistan heyetine, Türk ekonomisinin mevcut durumu ve rakamsal verilerinin yer aldığı kapsamlı bir sunum yapan İZBAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Akay, Türkiye’de yatırım yapmak isteyen ve ihracata odaklanan şirketler için İZBAŞ’ın çok önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çekerek, “Yatırımcı dostu yönetim ekibimiz, ülkemizin en önemli limanlarına ve İzmir kent merkezine olan yakınlığımız ve lojistik avantajlarımız ile ülkemizin en önemli üretim ve ihracat üslerinden biri olmayı sürdürüyoruz. Yönetim kurulu olarak, bölgemizin yüzde 90 seviyesinde doluluk oranına ulaşması nedeniyle yatırımcılar konusunda seçici davranıyoruz” dedi.

Özbekistan’ın Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Maşrab Mamirov da, 2023 yılında yüzde 11 oranında enflasyona karşılık yüzde 7,4 seviyesinde büyüme kaydeden ülkesinin, Türk ekonomisindeki ihracat ivmesini dikkatle izlediğini belirtti.

Heyet, daha sonra İZBAŞ’ta üretimini sürdüren Deri 2000 şirketinin tesislerini de ziyaret ederek, şirket yöneticilerinden bilgi aldı.