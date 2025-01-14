Özdağ “Üretim ve ihracat artmalı”

ESKİŞEHİR/EKONOMİ

OSB Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir OSB’nin 55 yılda kaydettiği gelişmelerden bahsederek bölgenin, ana ve yan sanayisiyle birlikte yüksek teknolojide önemli bir sanayi merkezi haline geldiğini vurguladı. Eskişehir OSB’nin yapısından söz eden Başkan Küpeli, “Bölgemiz 34 milyon metrekare büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük 2. OSB’sidir. OSB’deki sanayi kuruluşu sayımız 902’ye ulaşmış olup, üretimdeki tesis sayımız 664, inşaat halindeki tesis sayımız 215 ve proje halindeki tesis sayımız ise 23’tür. Çalışan sayımız ise 49 bini aşmış durumda. OSB’deki kuruluşların ihracatı ise 2,2 milyar dolar düzeyinde” diye konuştu. Küpeli ayrıca, bölgenin istihdam ve yatırım odaklı projeleriyle Türkiye sanayisine önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı.

Sorunları yakından takip ediyoruz

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ise sanayicilerin karşılaştığı sorunları yakından takip ettiklerini belirtti. Özdağ, sanayi sektörünün Türkiye ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Sanayicilerimizin ve iş dünyamızın sorunlarını yakından takip ediyoruz. Bu sorunların çözümü için hem yerel hem de ulusal düzeyde gerekli adımları atmaya hazırız. Üretim ve ihracatın artırılması, Türkiye’nin ekonomik gücünü pekiştirecek en önemli unsurlardan biri. Ekonomideki çözüm önerilerimizi içeren raporlarımızı Sayın Başkan ve ekibiyle paylaştık” dedi. Ayrıca, Türkiye’nin yüksek teknoloji yatırımlarını artırmasının ve katma değerli üretime odaklanmasının sanayi sektörünü daha rekabetçi hale getireceğini ifade etti. Özdağ, OSB yönetimine ve Eskişehir’in sanayicilerine bu alandaki katkılarından dolayı teşekkür etti.

Ziyarette Ekonomi ve Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, Gençlik Politikaları Başkanı Ülkü Özkaya, Genel Muhasip Oğuz Beki, Eskişehir OSB Başkan Vekili Metin Saraç, Yönetim Kurulu Üyeleri Yavuz Ayva, Hikmet Çetin, Denetim Kurulu Üyeleri Erol Öz ve Hasan Hakan Bayar yer aldı.

Kesikbaş teşekkür etti

Zafer Parti Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet, daha sonra Eskişehir Sanayi Odası’nı ziyaret ederek ESO Başkanı Sn. Celalettin Kesikbaş, Başkan Yardımcısı Fatih Düş, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Sürel, Mehmet Rallas, Hakan Korkmaz, Meclis Başkan Yardımcısı Nilay Güneş Erdemir, Meclis Kâtip Ütesi Furkan Ay ve ESO Üyesi sanayiciler ile bir araya geldi.

Başkan Kesikbaş Zafer Partisi Genel başkanı ümit Özdağ’a sanayicilerin beklentileri konusunda bilgi verdiklerini belirterek, ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti