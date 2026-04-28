Özeçoğlu “Küçük iyileştirmeler büyük farklar yaratabilir”

ESO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu, günümüz rekabetçi sanayi ortamında varlığını sürdürebilmenin verimli üretim ve sürekli gelişim anlayışına bağlı olduğunu belirtti. ESO Başkan Yardımcısı Özeçoğlu; “Model Fabrikamız, firmalarımıza sadece teorik bilgi veren bir merkez değil. Burada hata yapma özgürlüğünün olduğu gerçek bir üretim ortamında, uygulayarak öğrenme anlayışıyla eğitimler veriliyor. Yani katılımcılar, yalın üretimi, süreç iyileştirmeyi, dijital dönüşümü ve verimlilik tekniklerini sahada deneyimleyerek öğreniyor. Bu da öğrenilen bilginin doğrudan fabrikalara taşınmasını sağlıyor.” dedi.

Firmalara eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlandı

Son iki yıl içinde 100’den fazla firmaya eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlandığını ifade eden Özeçoğlu, elde edilen kazanımların oldukça dikkat çekici olduğunu söyledi. Bu süreçte ortalama yüzde 80 verimlilik artışı, yüzde 90 üretim miktarında yükseliş, yüzde 70 üretim akışında iyileşme ve yalnızca 3 hafta gibi kısa bir yatırım geri dönüş süresi elde edildiğini belirtti.

Model Fabrika’nın özellikle KOBİ’ler için önemli fırsatlar sunduğunu dile getiren Özeçoğlu, işletmelerin çoğu zaman nereden başlayacaklarını bilemediklerini ifade etti. İsrafın azaltılması, üretim hızının artırılması, çalışan verimliliğinin yükseltilmesi ve dijitalleşme gibi konularda somut çözümlerin burada sunulduğunu belirtti. Ayrıca uzman ekiplerin firmaları yerinde ziyaret ederek pilot uygulamalar gerçekleştirdiğini ve işletmeye özel çözümler geliştirdiğini ekledi.

Özeçoğlu, temel hedeflerinin Eskişehir sanayisini daha güçlü, rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak olduğunu vurguladı. Model Fabrika sayesinde firmaların daha az kaynakla daha fazla üretim yapabildiğini, maliyetlerini düşürdüğünü, kaliteyi artırdığını ve çevresel etkilerini azaltarak ihracat kapasitelerini güçlendirdiğini söyledi.

Model Fabrikayı yakından tanıyın

Son olarak tüm üyelere çağrıda bulunan Özeçoğlu, “İşletmenizde gelişim hedefliyorsanız değişime açık olun ve Eskişehir Model Fabrika’yı yakından tanıyın. Unutmayın, küçük bir iyileştirme bile büyük farklar yaratabilir” ifadelerini kullandı.