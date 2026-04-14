Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji’nde 4. Kariyer ve İstihdam Fuarı gerçekleşti

Gebze’de eğitim ve iş dünyasını buluşturan Kariyer ve istihdam fuarı Gebze İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Gebze Ticaret Odası ve İKDAY iş birliğiyle, Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji ev sahipliğinde düzenlenen programa; Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji Genel Müdürü Oğuzhan Ceylan, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz ve İKDAY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koşkan katıldı.

“Gençlerimizin iş dünyasıyla daha erken buluşmasını hedefledik”

Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji Genel Müdürü Oğuzhan Ceylan, “Bugün dördüncüsünü düzenlediğimiz bu istihdam fuarında amacımız, öğrencilerimizin sektörle doğrudan temas kurmasını sağlamak, fırsatları yerinde görmelerine imkan tanımak ve bu deneyimi en doğru şekilde yaşamalarına katkı sunmaktır. Kurum içinde planladığımız bu çalışmayı daha geniş bir perspektife taşıyarak gençlerimizin iş dünyasıyla daha erken buluşmasını hedefledik. Bu organizasyonu ilk kez meslek liselerimizin tüm alanlarını kapsayacak şekilde hayata geçiriyoruz ve Türkiye genelinde örnek bir model olmasını arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ceylan, “En büyük eksikliklerden biri, gençlerin iş gücü piyasasıyla yeterince erken tanışamamasıdır. Bu tür organizasyonlar sayesinde öğrencilerimiz firmalarla birebir iletişim kurma, sahayı tanıma ve kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Bu nedenle bu etkinliği çok kıymetli buluyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve bu modelin ülke genelinde yaygınlaşmasını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu fuar toplumsal gelişime katkı sunacak bir anlayışın yansımasıdır”

Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, “Bugün burada ortaya konan tablo, sadece bir etkinlikten ibaret değil; aynı zamanda gençlerin yönlendirilmesi, üretkenliğe teşvik edilmesi ve toplumsal gelişime katkı sunacak bir anlayışın yansımasıdır. Eğitim kurumlarımızın, öğretmenlerimizin ve sektör temsilcilerimizin bu sürece verdiği destekle birlikte, gençlerin daha bilinçli, daha donanımlı ve geleceğe daha güvenle bakan bireyler olarak yetişmesi hedeflenmektedir” dedi.

“Hepimiz sizleri seviyoruz ve sizin için buradayız”

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, “Gençler, bugün burada sizlere gönül veren tüm paydaşlarımızla birlikte bir aradayız. Ticaret odası başkanlarımız, okul yöneticilerimiz, insan kaynakları temsilcilerimiz ve sektörün farklı alanlarından gelen tüm katılımcılar olarak ortak bir hedefimiz var; sizlerin geleceğini daha güçlü ve daha donanımlı hale getirmek. Hepimiz sizleri seviyoruz ve sizin için buradayız. Çünkü bu ülkenin geleceği sizlersiniz ve bizler de bu süreci desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

Özyiğit, “İyi bir insan olmak, doğru davranışlar sergilemek ve kendinizi sürekli geliştirmek en önemli hedefiniz olmalı. Sizler mesleki anlamda farklı alanlara yönelerek hem ülkemizde hem de uluslararası platformlarda kendinize yer bulacaksınız. Bu süreçte disiplin, sevgi ve kararlılıkla ilerlemeniz büyük önem taşıyor. Katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, gençlerimize başarılarla dolu bir gelecek diliyorum” ifadelerini kullandı.