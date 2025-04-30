Özel Arkas Piri Reis Lisesi kapılarını açıyor

İZMİR / EKONOMİ

Özel Piri Reis Okulları’nın, 26 yıllık birikimiyle eğitim seviyesini yükselteceği Özel Arkas Piri Reis Anadolu Lisesi, 2025- 2026 eğitim ve öğretim yılında kapılarını açacak. Lise, İngilizce ve Fransızca çift yabancı dil eğitimi vererek mezunlarının tam donanımlı yetişmeleri konusunda farklılık yaratacak. Orion Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, İzmir’de kurulu olan ancak Türkiye’nin tüm gençlerine hitap eden, farklı ve yeni bir bakış açısıyla eğitim verecek bir lise kurduklarını söyledi.

Akademik güçlendirme yılı adı verilen hazırlık yılı ile hedef, geleceğin dünyasına hazır bireyler yetiştirmek. Beş yıllık bütünsel bir eğitim sunacak kurum, Türk ve yabancı uyruklu eğitimcilerden oluşacak eğitim kadrosuyla, Bornova’da öğrencilerine kapılarını açacak. Özel Piri Reis Okulları’nda okuyan öğrencilerin doğrudan geçiş hakkının olduğu liseye, Türkiye’nin dört yanındaki farklı okullardan da öğrenci kabulü olacak.

"Hedefimiz2 bin öğrenciye eğitim vermek"

900 çocuğa eğitim verdiklerini ve liseyle birlikte binin üzerinde öğrenci okutacaklarını ifade eden Orion Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas hedeflerinin 2 bin öğrenciye eğitim imkânı sağlamak olduğunu ifade etti.

Arkas, “Anaokulundan başlayarak üniversiteye kadar çocuklarımızın bu hedefe ulaşabilmesi için zincirin halkasını tamamlamak istedik ve Özel Arkas Piri Reis Anadolu Lisesi’ni açmaya karar verdik. “Güçlü Köklerle Evrensel Geleceğe” mottosuyla yolumuza devam ediyoruz. Yalnızca İzmir’den değil, tüm Türkiye’den gelecek öğrencilere kapımızı açıyoruz. Lisemizin çift dilli olması sayesinde öğrencilerimiz sadece Fransa’da değil tüm dünya üniversitelerine kapı açacak sertifikasyonlarla mezun olacaklar. İşte bu heyecanla, daha fazla geç kalamamak için lisemizi geçici olarak bu binada eğitime açtık. Hedefimiz çalışmaları devam eden Güzelbahçe’deki Kampüsümüzün açılışını yapmak

Üniversite- lise iş birliği

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile iş birliği yapacaklarını anlatan Orion Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Denizkurdu ise “Onların eğitim kadrosunun vereceği destek ile öğrencilerin iletişim becerileri ve teknolojik değişim uygulamalarını birlikte yapmayı hedefliyoruz. En önemli konumuz yapay zekâ. Öğrenciye doğru yapay zekâ kullanımı ile aldığı geri bildirimleri kullanabilecek yetenekleri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile vermeye çalışacağız” diye konuştu.

Özel Piri Reis Okulları Genel Müdürü Sabrina Ataseven, dünya vatandaşı evrensel bireyler yetiştirmek için yola çıktıklarını dile getirdi. Ataseven, “Köklü bir geçmişten evrensel bir geleceğe gidecek bir lise programı oluşturmak için bir adım attık. Hedefimiz kendini dünyaya anlatabilen, 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış, kendine, ülkesine ve dünyaya yararlı olabilecek evrensel bireyler yetiştirmek” dedi.